5 Penyerang Persebaya Surabaya dengan Tendangan Tepat Sasaran Terbanyak

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memiliki lini serang yang berbahaya di musim ini. Sayangnya, produktivitas gol mereka hanya 10 gol dari sembilan pertandingan di Super League.

Para penyerang Persebaya sebenarnya memiliki cara untuk menjebol gawang lawan. Namun, mereka tidak mampu menyelesaikan peluangnya dengan baik.

Berikut ini, ada lima penyerang yang sering melepaskan tendangan tepat sasaran ke arah gawang. Siapa saja mereka, baca terus artikel ini.

1. Alex Martins Alex Martins menjadi pemain yang banyak melepaskan tendangan ke gawang lawan. Melansir laman I League, dia sudah melepaskan sembilan tendangan ke arah gawang.

Meskipun demikian, Alex Martins masih belum bisa mencetak banyak gol dari jumlah sembilan tendangan. Penyerang asal Brasil tersebut, baru mencetak tiga gol dari sembilan laga.

2. Miguel Pereira Miguel Pereira membuat sisi kanan penyerangan Persebaya makin berbahaya. Dia juga sering melepaskan tendangan ke arah gawang dengan jumlah lima tendangan.

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Pemain asal Portugal tersebut masih mencetak tiga gol dari lima tendangan tepat sasaran yang dilepaskannya.

Uniknya, tiga gol yang dicetak Miguel selalu dilakukannya di Gelora Bung Tomo.

3. Ramadhan Sananta Ramadhan Sananta merupakan salah satu penyerang lokal yang masih diharapkan ketajamannya. Empat tendangan tepat sasaran ke arah gawang sudah dilepaskannya.

Meski tajam di depan gawang, Sananta masih belum memperlihatkan kemampuannya dalam mencetak gol.

Penyerang 23 tahun tersebut belum mencetak gol pertamanya di Super League bersama Persebaya.

4. Yann Mabella Yann Mabella bisa bermain sebagai penyerang tengah dan sayap kanan. Dari dua posisi tersebut, dia bisa melepaskan tiga tendangan ke arah gawang.

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Pemain asal Kongo tersebut, sebenarnya cukup efektif saat bermain di lini depan Persebaya. Dari tiga tendangan yang dilepaskan, Yann mencetak dua gol.

5. Malik Risaldi Di awal musim ini, Malik Risaldi masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Pemain 29 tahun itu telah melepaskan dua tendangan ke arah gawang.

Dua tendangan tersebut belum mampu membuatnya bisa mencetak gol. Dari enam laga di Super League, Malik belum mencetak gol perdananya di Super League.