Pertandingan Arema FC Lawan Persebaya Surabaya Digelar di Bali

JawaPos.com - Manajemen Arema FC memastikan pertandingan BRI Super League 2026/2027 melawan Persebaya Surabaya diselenggarakan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu (29/11).

Ketua Match Organizing Comittee atau Panitia Pelaksana (Panpel) Pertandingan Arema FC Bram Hady Sulton mengatakan, pemindahan lokasi pertandingan kandang Arema FC didasari hasil koordinasi dan terbitnya surat sirkuler resmi pertandingan dari operator kompetisi.

"Sirkuler pertandingan memang sudah keluar dan laga melawan Persebaya resmi ditetapkan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada 29 November," kata Bram dilansir dari Antara.

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Bram menyatakan pihaknya sebenarnya sudah mempersiapkan mekanisme pelaksanaan pertandingan ini, mulai dari teknis di lapangan, tata kelola penonton, hingga simulasi sejak awal kompetisi.

"Secara teknis dan sumber daya manusia, kami sangat siap," ucap Bram Hady Sulton.

Namun, pada tahun ini jadwal pertandingan berbarengan dengan rangkaian acara Hari Jadi ke-1.266 Kabupaten Malang yang juga menggunakan Stadion Kanjuruhan pada 28 November 2026 sehingga proses perizinan di Malang memiliki tantangan tersendiri.

Kepastian lokasi penyelenggaraan laga bertajuk "Derbi Jatim" juga diperkuat terbitnya surat balasan resmi dari Kepolisian Resor (Polres) Malang Nomor B/1541/XI/YAN.2.1./2026 tertanggal 9 November 2026.

Melalui surat itu kepolisian tidak dapat mengeluarkan rekomendasi perizinan keramaian atas permohonan yang sebelumnya telah diajukan Panpel Arema FC melalui Surat Nomor: 003/MOC/ARM/XI/2026 tertanggal 1 November 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui Rapat Koordinasi Kamtibmas pada 6 November 2026 sekaligus memperhatikan laporan atensi intelijen terkait penyelenggaraan pertandingan BRI Super League 2026/2027 tersebut.

Panpel pun dikatakannya langsung menyiapkan opsi alternatif supaya jadwal pertandingan tetap berjalan sesuai jadwal dan tak merugikan tim secara teknis.

"Setelah dikaji mulai dari kesiapan fasilitas, koordinasi keamanan lokal, hingga kecocokan jadwal penggunaan stadion, akhirnya diputuskan Stadion Kapten I Wayan Dipta di Bali yang paling memungkinkan untuk menggelar laga pada 29 November," tutur Bram Hady Sulton.