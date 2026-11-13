Sumsel United Mulai Panaskan Mesin, M Nasuha Fokus Benahi Performa Tim

JawaPos.com – Sumsel United mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi putaran kedua Pegadaian Championship 2026/2027.

Laskar Juaro bertekad mengawali paruh kedua kompetisi dengan hasil positif saat bertandang ke markas PSMS Medan.

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada 20 November 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan.

Pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi Sumsel United untuk memperbaiki hasil sekaligus menjaga persaingan di kompetisi musim ini.

Pelatih Sumsel United M Nasuha menilai pertandingan melawan PSMS memiliki arti penting bagi timnya.

Dia berharap Arif Satria dan rekan-rekan mampu menunjukkan performa terbaik dalam duel bertajuk Derby Sumatera tersebut.

Apalagi, pertemuan pertama kedua tim pada 13 September 2026 di Palembang berakhir imbang 2-2.

Pertandingan saat itu berlangsung cukup keras dan kedua tim harus puas berbagi poin.

Setelah menyelesaikan pertandingan terakhir, Sumsel United sempat memberikan waktu istirahat kepada para pemain selama tiga hari.

Kesempatan tersebut diberikan agar seluruh pemain bisa berkumpul bersama keluarga sebelum kembali menjalani program latihan.

Skuat Laskar Juaro mulai berlatih kembali pada Rabu (11/11).

Program latihan kemudian dilanjutkan dengan sesi penguatan fisik sebagai bagian dari persiapan menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya.

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"Setelah laga terakhir kemarin, seluruh tim memang sempat kita liburkan untuk memberikan kesempatan kepada pemain berkumpul terlebih dulu bersama keluarga selama tiga hari," terang M Nasuha.

"Baru pada hari Rabu (11/11) lalu tim kembali memulai latihan, kemarin kita juga melakukan sesi penguatan fisik," ujar M Nasuha, Jumat (13/11).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu menambahkan, persiapan menghadapi putaran kedua tidak cukup hanya mengandalkan kondisi fisik dan pematangan taktik.

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Kesiapan mental juga menjadi perhatian, terutama karena Sumsel United akan menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat.

Nasuha mengakui timnya belum menunjukkan permainan terbaik pada pertandingan terakhir. Padahal, berbagai persiapan dan strategi sudah diberikan selama sesi latihan.

Karena itu, evaluasi telah dilakukan agar kesalahan serupa tidak kembali terulang saat menghadapi PSMS Medan.

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Dia ingin para pemain bisa menerapkan rencana permainan dengan lebih baik ketika berada di lapangan.

"Tentu kita tidak ingin mengulangi hasil yang mengecewakan seperti di laga terakhir kemarin. Karena kami tahu mereka sebenarnya punya kualitas," ungkap M Nasuha.

"Semua sudah kami evaluasi, sekarang kami menatap laga ke depan dan tentu target kami jelas ingin mendapatkan poin nantinya," tambah dia.

Selain menghadapi PSMS, Sumsel United juga harus mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya melawan Persija Jakarta pada 24 November 2026.

Situasi tersebut membuat rotasi pemain dan kedalaman skuad menjadi perhatian tim pelatih.

Nasuha menyadari pemain membutuhkan pengelolaan kondisi fisik yang tepat agar tetap bisa tampil maksimal dalam dua pertandingan penting tersebut.