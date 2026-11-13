Hadapi Putaran Kedua, Stefan Keeltjes Langsung Genjot Fisik Pemain Kendal Tornado FC

JawaPos.com - Kendal Tornado FC kembali menjalani latihan setelah mendapatkan jatah libur selama empat hari. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu langsung menjalani program latihan dengan intensitas tinggi sebagai persiapan menghadapi putaran kedua Pegadaian Championship 2026/2027.

Latihan kembali digelar di Charlie Training Center, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jumat (13/11).

Tidak banyak waktu yang dimiliki tim pelatih untuk mengembalikan kondisi pemain, mengingat kompetisi putaran kedua akan segera bergulir.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, mengatakan timnya harus langsung meningkatkan intensitas latihan.

Hal tersebut dilakukan agar para pemain bisa segera mencapai kondisi fisik yang dibutuhkan sebelum kembali bertanding.

"Kita tidak ada waktu untuk atur intensitas karena pekan depan putaran kedua sudah dimulai. Jadi anak-anak langsung kami berikan materi latihan dengan intensitas tinggi," kata Stefan.

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Dalam sesi latihan tersebut, para pemain mendapatkan sejumlah menu latihan untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh dengan latihan di gym hingga conditioning running.

Menurut Stefan, latihan perdana setelah libur menjadi momen penting untuk mengembalikan kondisi fisik pemain.

Tim pelatih ingin memastikan seluruh anggota skuad bisa kembali berada dalam kondisi terbaik sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

Setelah fokus pada aspek fisik, program latihan Kendal Tornado FC akan mulai diarahkan pada peningkatan pemahaman taktik dan teknik permainan.

Stefan menjelaskan, agenda latihan pada Sabtu (14/11) akan mulai memasukkan materi taktikal dan teknikal.

Sementara itu, tim juga merencanakan pertandingan uji coba melawan Kendal Tornado U-20 pada Minggu (15/11).

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Uji coba tersebut diharapkan bisa membantu para pemain mengembalikan sentuhan bola atau ball feeling setelah menjalani masa istirahat.

Selain itu, tim pelatih juga dapat melihat perkembangan kondisi pemain melalui pertandingan internal tersebut.

"Kelemahan yang terjadi di putaran pertama lalu kita perbaiki. Apalagi lawan (PSBS) Biak tidak bisa anggap remeh. Kita akan memberikan yang terbaik tentunya," tegas Stefan.

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Adapun pertandingan pertama Kendal Tornado FC pada putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11).

Laskar Badai Pantura akan menghadapi PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Solo.

Pertandingan tersebut menjadi awal dari tantangan Kendal Tornado FC pada paruh kedua kompetisi.

Persiapan yang singkat membuat setiap sesi latihan memiliki peran penting, terutama dalam membenahi kekurangan yang masih terlihat sepanjang putaran pertama.

Stefan Keeltjes pun berharap program latihan yang telah disiapkan bisa berjalan sesuai rencana.