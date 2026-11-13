Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 14 November 2026 | 02.20 WIB

Hadapi Putaran Kedua, Stefan Keeltjes Langsung Genjot Fisik Pemain Kendal Tornado FC

Kendal Tornado FC kembali berlatih intensif untuk menghadapi putaran kedua Pegadaian Championship 2026/2027. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC kembali berlatih intensif untuk menghadapi putaran kedua Pegadaian Championship 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC kembali menjalani latihan setelah mendapatkan jatah libur selama empat hari. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu langsung menjalani program latihan dengan intensitas tinggi sebagai persiapan menghadapi putaran kedua Pegadaian Championship 2026/2027.

Latihan kembali digelar di Charlie Training Center, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jumat (13/11).

Tidak banyak waktu yang dimiliki tim pelatih untuk mengembalikan kondisi pemain, mengingat kompetisi putaran kedua akan segera bergulir.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, mengatakan timnya harus langsung meningkatkan intensitas latihan.

Hal tersebut dilakukan agar para pemain bisa segera mencapai kondisi fisik yang dibutuhkan sebelum kembali bertanding.

"Kita tidak ada waktu untuk atur intensitas karena pekan depan putaran kedua sudah dimulai. Jadi anak-anak langsung kami berikan materi latihan dengan intensitas tinggi," kata Stefan.

Dalam sesi latihan tersebut, para pemain mendapatkan sejumlah menu latihan untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh dengan latihan di gym hingga conditioning running.

Menurut Stefan, latihan perdana setelah libur menjadi momen penting untuk mengembalikan kondisi fisik pemain.

Tim pelatih ingin memastikan seluruh anggota skuad bisa kembali berada dalam kondisi terbaik sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

Setelah fokus pada aspek fisik, program latihan Kendal Tornado FC akan mulai diarahkan pada peningkatan pemahaman taktik dan teknik permainan.

Stefan menjelaskan, agenda latihan pada Sabtu (14/11) akan mulai memasukkan materi taktikal dan teknikal.

Sementara itu, tim juga merencanakan pertandingan uji coba melawan Kendal Tornado U-20 pada Minggu (15/11).

Uji coba tersebut diharapkan bisa membantu para pemain mengembalikan sentuhan bola atau ball feeling setelah menjalani masa istirahat.

Selain itu, tim pelatih juga dapat melihat perkembangan kondisi pemain melalui pertandingan internal tersebut.

"Kelemahan yang terjadi di putaran pertama lalu kita perbaiki. Apalagi lawan (PSBS) Biak tidak bisa anggap remeh. Kita akan memberikan yang terbaik tentunya," tegas Stefan.

Adapun pertandingan pertama Kendal Tornado FC pada putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11).

Laskar Badai Pantura akan menghadapi PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Solo.

Pertandingan tersebut menjadi awal dari tantangan Kendal Tornado FC pada paruh kedua kompetisi.

Persiapan yang singkat membuat setiap sesi latihan memiliki peran penting, terutama dalam membenahi kekurangan yang masih terlihat sepanjang putaran pertama.

Stefan Keeltjes pun berharap program latihan yang telah disiapkan bisa berjalan sesuai rencana.

Dengan kondisi fisik yang semakin baik serta evaluasi permainan yang dilakukan, Kendal Tornado FC bertekad mengawali putaran kedua dengan hasil positif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google

Tags

Pegadaian ChampionshipKendal Tornado FCStefan Keeltjes

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Bima Sakti Kecewa Persela Kalah Telak dari Kendal Tornado FC, Soroti Fokus Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Bima Sakti Kecewa Persela Kalah Telak dari Kendal Tornado FC, Soroti Fokus Pemain

Selasa, 10 November 2026 | 05.22 WIB

Kendal Tornado FC Kirim Dua Pemain Muda ke Timnas U-20, Stefan Keeltjes Beri Pesan Khusus - Image
Sepak Bola Indonesia

Kendal Tornado FC Kirim Dua Pemain Muda ke Timnas U-20, Stefan Keeltjes Beri Pesan Khusus

Senin, 9 November 2026 | 23.57 WIB

Bima Sakti Siapkan Persela Lamongan Hentikan Rekor Tak Terkalahkan Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Bima Sakti Siapkan Persela Lamongan Hentikan Rekor Tak Terkalahkan Kendal Tornado FC

Minggu, 8 November 2026 | 22.02 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore