Bukan Rombak Tim, Yeyen Tumena Fokus Perbaikan Tim Senior dan Pengembangan Akademi Arema FC

JawaPos.com - Yeyen Tumena resmi memulai tugas barunya sebagai Direktur Teknik Arema FC pada Kamis (12/11).

Mantan pemain nasional tersebut langsung dihadapkan dengan pekerjaan penting untuk membantu meningkatkan performa Singo Edan yang masih berjuang di papan bawah klasemen.

Yeyen memulai hari pertama di Batu Soccer Field. Dalam tahap awal, dia belum berencana melakukan perubahan besar di tubuh tim.

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Dia memilih untuk terlebih dahulu melihat kondisi internal klub secara menyeluruh sebelum menentukan langkah yang perlu diambil.

Evaluasi tersebut mencakup program latihan yang dijalankan staf pelatih, kondisi para pemain, hingga kebutuhan tim yang dapat didukung oleh manajemen.

Yeyen ingin memahami situasi sebenarnya agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan Arema FC.

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Menurut dia, diperlukan waktu untuk mengamati berbagai aspek sebelum menentukan prioritas pembenahan.

Dia juga ingin mengetahui sejauh mana program yang selama ini dijalankan sudah berjalan dengan baik.

"Saya butuh waktu minggu ini melihat apa yang sudah dilakukan oleh tim staf pelatih, kemudian bagaimana kondisi pemain, dan apa yang bisa di-support oleh manajemen atau apa yang bisa di-upgrade untuk tim," jelas Yeyen.

Bergabung dengan Arema FC juga memiliki cerita tersendiri bagi pria yang pernah menjadi bagian dari program Primavera tersebut.

Dia mengaku sebelumnya hampir bergabung dengan klub asal Malang itu sebagai pemain, tetapi kesempatan tersebut tidak terwujud.

Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Yeyen justru mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Arema FC melalui posisi penting di jajaran manajemen klub.

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Dia menganggap Arema FC sebagai klub besar dengan sejarah dan dukungan suporter yang kuat. Karena itu, kesempatan tersebut menjadi pengalaman tersendiri dalam perjalanan kariernya di sepak bola Indonesia.

"Arema ini bagi saya kerajaan besar. Dulu saya hampir pernah mau main di Arema tapi gagal, dan saya merasa kehilangan kesempatan bermain di tim besar. Mungkin kesempatannya sekarang saya mengambil sebagai bagian dari staf," ujar Yeyen.

Sebagai Direktur Teknik, tanggung jawab Yeyen sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan tim senior.

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Dia juga akan terlibat dalam pengembangan akademi, pembinaan pemain usia muda, serta sejumlah aspek lain yang berkaitan dengan aset olahraga klub.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa pembenahan tim senior menjadi prioritas awal.

Menurut dia, keberadaan tim utama memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program pembinaan pemain muda.

"Lokomotifnya adalah tim senior. Tim akademi enggak ada kalau enggak ada tim seniornya kan. Jadi memang pelan-pelan saya fokus di tim senior dulu," tambah Yeyen.

Saat ini, Arema FC masih membutuhkan perbaikan untuk bisa bersaing lebih baik di kompetisi musim 2026/2027.

Posisi di papan bawah membuat tim berjuluk Singo Edan tersebut harus segera menemukan konsistensi permainan.

Kendati demikian, Yeyen tidak ingin terlalu terpaku pada posisi tim saat ini.

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Dia masih melihat peluang bagi Arema FC untuk memperbaiki keadaan, baik pada sisa pertandingan putaran pertama maupun ketika memasuki putaran kedua.

"Kompetisi itu ibaratnya buat saya itu Formula 1. Yang dihitung adalah finish-nya, bukan start yang duluan. Bagaimana kita bisa bangkit di sisa laga putaran pertama ini, kemudian bagaimana mengelola tim ke putaran kedua sampai akhir," ucap Yeyen.

Dengan dimulainya tugas Yeyen Tumena, Arema FC berharap proses evaluasi bisa menghasilkan perbaikan yang dibutuhkan.

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