PSS Sleman Maksimalkan Jeda Kompetisi, Pieter Huistra Benahi Pertahanan dan Fisik

JawaPos.com - PSS Sleman meraih hasil kurang impresif dalam dua pertandingan awal November di Super League 2026/2027. Fakta itu menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih.

Menyikapi hasil tersebut, Pelatih Kepala PSS Sleman, Pieter Huistra tetap mengintensifkan program latihan selama jeda kompetisi momen FIFA Matchday.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya tim pelatih untuk membenahi sejumlah aspek permainan, mulai dari peningkatan kondisi fisik, penguatan lini pertahanan, hingga membangun koordinasi antarlini.

“Kami berharap bisa mendapatkan dampak positif yang sama seperti jeda FIFA Matchday sebelumnya. Saat itu, kami menjalani periode latihan dengan sangat keras dan hasilnya sangat baik. Setelah jeda tersebut, kami berhasil memenangkan pertandingan melawan PSM. Jadi, sekarang kami ingin melakukan hal yang sama untuk menghadapi Arema,” ujar Pieter Huistra.

Menurutnya, periode jeda kompetisi menjadi kesempatan penting bagi tim untuk meningkatkan kondisi fisik pemain, memperkuat organisasi pertahanan, serta membangun koordinasi antarlini.

“Kami juga terus bekerja memperkuat lini pertahanan. Para pemain harus semakin solid dan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik. Kami juga berupaya meningkatkan kerja sama antarlini, baik antara lini pertahanan dengan lini tengah maupun lini tengah dengan lini serang. Itu menjadi salah satu poin penting bagi kami,” imbuhnya.

Selain itu, efektivitas dalam memanfaatkan peluang melalui skema serangan balik juga menjadi perhatian tim pelatih. Setidaknya ada tujuh atau delapan peluang serangan balik yang cukup berbahaya.

“Namun, kami belum mampu memaksimalkannya dengan baik. Karena itu, aspek tersebut juga harus kami tingkatkan. Kami harus menjadi lebih baik dalam memanfaatkan peluang-peluang seperti itu," ucapnya lagi.