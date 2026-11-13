Kadek Agung Pilih Pulang Kampung di Jeda FIFA Matchday

JawaPos.com - Kompetisi masuk waktu jeda akibat FIFA Matchday November 2026. Fakta itu dimanfaatkan pemain Bali United, I Kadek Agung Widyana Putra, memilih pulang kampung di Tabanan, Bali.

Kadek Agung ingin memulihkan kebugaran sebelum kembali menjalani pertandingan di Super League 2026/2027.

Pemain bernomor punggung 18 tersebut mengaku tantangan besar menanti timnya usai FIFA Matchday adalah menghadapi tim juara musim lalu, Persib Bandung.

Menurut Kadek Agung, calon lawannya memiliki kekuatan dan kualitas yang harus diwaspadai. Ia menambahkan tim berjuluk Maung Bandung itu baru-baru ini juga lolos 16 besar Asia, yang membuktikan sebagai tim kuat yang harus diwaspadai.

“Saya pribadi menikmati masa libur dulu, pulang kampung. Pemulihan agar setelah latihan kita bisa bugar lagi. Setelah FIFA Matchday kita lawan Persib Bandung, tim yang di Liga dan Asia sama-sama bagus, jadi kita perlu bekerja lebih keras lagi,” kata Kadek Agung.

Baginya, momentum FIFA Matchday tidak boleh membuat timnya kehilangan motivasi. Terlebih, Bali United sedang berada di tren positif setelah mereka melakoni beberapa pertandingan dengan kemenangan. Ia yang diturunkan dalam beberapa laga berturut-turut menambah motivasi dan mental bertandingnya.

Kadek juga menuturkan menjalani kompetisi Super League 2026/2027 dan I.League Cup 2026/2027 menciptakan persaingan sehat dalam tim. Lantaran, regulasi kompetisi I.League Cup 2026/2027 memberikan ruang lebih besar kepada pemain lokal. Tak hanya itu, kepercayaan yang diberikan pelatih bisa membangkitkan motivasi pemain-pemain yang masih memiliki menit bermain minim.

“Dapat kesempatan main beruntun di dua laga dan menang tentunya sangat senang. Hasil semua pemain, jadi harus kita jaga konsistensi dari pertandingan ke pertandingan. Kita harus jaga penampilan ini (kemenangan beruntun) sebelum tandang ke Bandung,” ucap Kadek Agung.