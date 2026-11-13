Stadion Wibawa Mukti Cikarang Resmi jadi Markas Persitara

JawaPos.com - Stadion Wibawa Mukti Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat resmi menjadi markas klub sepak bola Persitara Jakarta Utara untuk mengarungi kompetisi Liga Nusantara musim 2026/2027 setelah permohonan manajemen disetujui pemerintah daerah setempat.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi Iman Nugraha mengatakan Persitara melalui manajemen PT Persitara Sejahtera telah mengajukan permohonan penggunaan Stadion Wibawa Mukti Cikarang untuk tujuh kali laga kandang kompetisi kasta ketiga sepak bola Indonesia itu.

"Persitara akan memulai laga perdana sore ini pukul 15.30 WIB melawan Pekanbaru FC. Sesuai kontrak awal, mereka mengajukan tujuh kali pertandingan home base di Stadion Wibawa Mukti atau hingga Januari 2027," kata Imam di Cikarang, Jumat.

Pemakaian stadion yang baru saja tuntas direnovasi total oleh Kementerian PU ini disepakati melalui skema sewa secara profesional dengan tarif resmi senilai Rp45 juta untuk sekali pertandingan sore dan Rp50 juta setiap berlaga pada malam hari, mengacu peraturan tentang retribusi daerah.

"Dan untuk pertandingan perdana hari ini atau 13 November, Persitara telah membayar retribusi daerah sebesar Rp45 juta," katanya.

Selain kewajiban membayar sewa, manajemen klub sepak bola berjuluk "Laskar Si Pitung" itu turut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aspek keamanan dan ketertiban, baik sebelum, selama maupun setelah pertandingan berlangsung.

Pada musim kompetisi 2026/2027 yang resmi bergulir mulai hari ini, Persitara Jakarta Utara tergabung di Grup A atau wilayah barat.

Setelah melakoni laga awal lawan Pekanbaru FC, Persitara dijadwalkan bertanding melawan Batavia FC pada Sabtu (21/11) pukul 15.30 WIB sebelum menjamu Persikotas Nusantara pada 4 Desember pukul 15.30 WIB.

Memasuki pekan keempat, Persitara ditantang Sriwijaya FC pada 8 Desember, dilanjutkan laga melawan Pesik Kuningan pada 21 Desember serta meladeni Persekabpas Tegal pada 1 Januari 2027, sebelum melakoni laga pekan ketujuh melawan Persikota Tangerang pada 21 Januari 2027. Seluruh laga dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB.

Penggunaan Stadion Wibawa Mukti oleh Persitara Jakarta Utara ini memperpanjang daftar klub luar daerah yang kepincut dengan fasilitas stadion kebanggaan warga Cikarang ini. Sebelumnya, klub Liga 1 dan Liga 2 juga tercatat pernah bermarkas di stadion berkapasitas 30.000 penonton tersebut.

Kerja sama pemanfaatan fasilitas ini dinilai membawa angin segar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Pemerintah daerah sedikitnya mengantongi Rp315 juta dari pembayaran sewa stadion untuk tujuh kali pertandingan.