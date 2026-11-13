Ikuti Latihan Akademi Persib Bandung, Anak Julio Cesar Ternyata Ingin Jadi Striker

JawaPos.com – Momen jeda kompetisi dimanfaatkan bek Persib Bandung, Julio Cesar de Freitas Filho, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satunya dengan mengantar putra sulungnya, Benjamim Baruc Silva de Freitas, mengikuti latihan sepak bola di Akademi Persib Kota Bandung (APB).

Baruc yang kini berusia 10 tahun mulai mengikuti sesi latihan bersama siswa Akademi Persib Bandung U10 pada Kamis (12/11/2026). Latihan tersebut berlangsung di Soccer Republic, Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, Julio Cesar turut mendampingi putranya untuk mengenal lingkungan latihan dan mempelajari sepak bola bersama anak-anak lainnya. Meski baru menjalani latihan perdana, Baruc dinilai mampu menunjukkan kemampuan yang cukup menjanjikan.

Pelatih Akademi Persib Kota Bandung U10, Asep Rahmat Saputra, memberikan penilaian positif terhadap penampilan awal Baruc. Ia melihat sang pemain muda sudah memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta bekal teknik dasar sepak bola.

Meski demikian, Baruc masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pola permainan dan metode latihan yang diterapkan oleh tim pelatih. Terlebih, setiap siswa perlu memahami karakter permainan yang ingin dibangun di kelompok usia tersebut.

Baruc sendiri diketahui memiliki ketertarikan untuk bermain sebagai penyerang atau striker. Posisi tersebut menjadi salah satu hal yang akan dikembangkan selama mengikuti program latihan di Akademi Persib Bandung.

Kehadiran Baruc juga menambah jumlah siswa di kelompok usia 10 tahun. Akademi Persib Kota Bandung sejauh ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para orang tua yang ingin memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk belajar sepak bola sejak dini.

Dalam waktu dekat, APB juga telah menyiapkan agenda kompetisi. Pada Desember 2026, mereka berencana mengikuti turnamen Piala Wiranto. Ajang tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi para siswa untuk merasakan atmosfer pertandingan sekaligus mengukur perkembangan kemampuan mereka.

Menurut Asep, persaingan di dalam tim menjadi bagian penting dari proses pembinaan. Setiap pemain harus menunjukkan perkembangan dan kemampuan terbaik apabila ingin mendapatkan tempat dalam tim yang akan diturunkan pada turnamen.

Bagi Baruc, latihan perdana ini menjadi awal untuk mengenal lebih jauh dunia sepak bola di lingkungan Akademi Persib Bandung. Dengan bekal teknik dasar yang dimiliki, putra Julio Cesar tersebut diharapkan bisa terus berkembang melalui proses latihan dan adaptasi bersama rekan-rekannya.