Pimpin Perolehan Top Skor, Siverio Sebut Kerja Sama Tim jadi Kunci Ketajamannya di PSMS Medan

JawaPos.com - Penyerang asing PSMS Medan Javier Siverio Toro menilai kerja sama kolektif antar pemain menjadi kunci utama keberhasilannya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sementara kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027.

Dikutip dari laman resmi I.League, Jumat, penyerang asal Spanyol tersebut memiliki 15 gol dari delapan pertandingan dan unggul cukup jauh dengan pesaing-pesaingnya.

Meski menjadi mesin gol PSMS Medan, Siverio tidak menganggap pencapaian tersebut sebagai hasil kerja individual dan menurutnya, ketajaman seorang penyerang tidak terlepas dari kontribusi seluruh pemain di dalam tim.

Pemilik nomor punggung 9 ini menilai dukungan rekan setim menjadi salah satu faktor penting yang membuatnya mampu mendapatkan banyak peluang dan mengonversikannya menjadi gol.

"Saya sangat senang bisa mencetak banyak gol, tetapi itu terjadi karena kami semua bermain sangat bagus. Sebagai penyerang, saya mendapatkan banyak peluang karena teman-teman, pemain sayap, gelandang serang, dan kerja keras semua pemain," ungkap Siverio.

Pemain berusia 29 tahun itu mengungguli penyerang PSPS Pekanbaru Antonio Augusto Gamaroni de Carvalho yang mengemas 10 gol di posisi kedua, serta penyerang RANS Nusantara FC Jan Martin Hoel Andersen yang mengoleksi sembilan gol.

Siverio menegaskan bahwa pencapaiannya tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh rekan setim yang memberikannya banyak peluang di lapangan.

Ketajamannya diraih melalui torehan quattrick melawan Persiraja Banda Aceh, serta hattrick saat menghadapi Persiku Kudus dan Persikad Depok, ditambah gol ke gawang PSIS Semarang, Semen Padang, PSPS Pekanbaru, Adhyaksa FC Bekasi, dan Sumsel United.