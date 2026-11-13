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Penulis: Antara
Jumat, 13 November 2026 | 19.45 WIB

Mulai dari Rp 35 Ribu sampai Rp 150 Ribu! Persikota Rilis Harga Tiket Laga di Liga Nusantara

Laga Pertandingan Persikota vs Persitara pada babak Play-off Liga Nusantara 2025/26 di Stadion Kota Barat, Solo, Jawa Tengah, Senin (1/12/25). ANTARA/HO-Persikota Tangerang. - Image

Laga Pertandingan Persikota vs Persitara pada babak Play-off Liga Nusantara 2025/26 di Stadion Kota Barat, Solo, Jawa Tengah, Senin (1/12/25). ANTARA/HO-Persikota Tangerang.

JawaPos.com - Manajemen Persikota menetapkan tiga kategori untuk harga tiket menonton pasukan Bayi Ajaib di Stadion Benteng Reborn pada pertandingan Liga Nusantara, yaitu mulai Rp35.000 di tribun timur suporter, Rp75.000 di tribun VIP barat, dan Rp150.000 untuk tribun VVIP barat.

Manajer Persikota Tangerang Akmal Syuhairudin Jamil mengatakan harga tiket pertandingan perdana Laskar Si Bayi Ajaib sudah bisa dipesan secara daring melalui kanal Tuxtix.id, https://tuktix.id/event/laga-perdana-persikota-tangerang-vs-pesik-kuningan-6af317ef0c2fc.

“Kami mengajak seluruh suporter untuk hadir langsung memberikan dukungan. Tiket sudah bisa dipesan secara online melalui kanal yang disediakan. Jangan sampai ketinggalan memesan tiketnya sekarang juga,” ujar Akmal dalam keterangannya di Tangerang, Jumat.

Persikota Tangerang akan menjamu Pesik Kuningan dalam laga perdana Liga Nusantara musim 2026/2027 di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang pada Jumat.

Ia berharap, Persikota Tangerang mendapatkan dukungan penuh dari para pendukungnya khususnya Benteng Mania maupun elemen suporter lainnya.

Dukungan dari suporter diharapkan dapat menambah motivasi para pemain untuk memberikan penampilan terbaiknya di lapangan sekaligus mengamankan poin penuh pada laga perdana di Liga Nusantara.

“Mari datang, ramaikan, dan kawal langsung perjuangan klub kebanggaan kita bersama. Jangan lupa amankan tiketmu, serta ayo penuhi stadion demi kemenangan Persikota Kota Tangerang,” katanya.

Pelatih Persikota Tangerang Firmansyah mengatakan timnya akan berupaya tampil optimal dan dukungan suporter serta masyarakat Kota Tangerang menjadi motivasi bagi para pemain untuk meraih hasil terbaik.

"Kami berharap para pemain muda mampu memanfaatkan kesempatan bermain untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding," kata Firmansyah di Stadion Benteng Reborn, Kamis.

Sementara itu Head Coach Pesik Kuningan Wildansyah mengatakan seluruh pemain telah dipersiapkan untuk menjalani pertandingan tersebut. Ia berharap anak asuhnya dapat tampil maksimal sesuai dengan rencana dan target tim.

"Kami dari tim Pesik Kuningan insyaallah sudah mempersiapkan untuk laga itu dan yang pasti semua pemain akan tampil dengan maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan," ujar Wildansyah dalam konferensi pers prapertandingan di Stadion Benteng Reborn, Kamis.

Editor: Banu Adikara
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