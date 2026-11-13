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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 13 November 2026 | 19.08 WIB

Cedera Serius Lucao Jadi Kerugian Besar PSS Sleman, Pieter Huistra Ungkap Kondisi Pemain

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengapresiasi penampilan pemain muda saat ditahan Bhayangkara FC 1-1. (Istimewa) - Image

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengapresiasi penampilan pemain muda saat ditahan Bhayangkara FC 1-1. (Istimewa)

JawaPos.com - PSS Sleman harus kehilangan salah satu pemain andalannya, Lucas Gama Moreira atau Lucao, akibat cedera serius yang dialaminya saat menghadapi Bhayangkara Lampung FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27, Minggu (8/11/2026).

Cedera tersebut menjadi pukulan bagi Super Elang Jawa. Pasalnya, Lucao baru saja menunjukkan penampilan impresif dan mulai memperlihatkan kontribusi positif bagi permainan tim. Namun, performa apik itu harus terhenti setelah pemain tersebut mengalami patah tulang pergelangan kaki.

Pelatih Kepala PSS Sleman, Pieter Huistra, mengonfirmasi bahwa Lucao telah menjalani operasi untuk menangani cedera tersebut. Pemain asal Brasil itu juga sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan perkiraan tim medis, Lucao membutuhkan waktu pemulihan sekitar dua hingga tiga bulan sebelum bisa kembali merumput. Artinya, PSS harus menyiapkan alternatif di tengah kompetisi yang masih menyisakan banyak pertandingan.

Kehilangan Lucao tentu bukan situasi ideal bagi Pieter Huistra. Apalagi, sang pemain sedang berada dalam tren positif dan mulai menunjukkan kualitas permainan yang diharapkan tim pelatih.

Di tengah kabar buruk tersebut, PSS mendapatkan perkembangan positif terkait kondisi Christophe Nduwarugira. Pemain asal Burundi itu sebelumnya mengalami cedera lutut setelah menghadapi Borneo FC.

Hasil pemeriksaan MRI menunjukkan bahwa cedera Christophe tidak separah perkiraan awal. Kondisinya masuk kategori ringan sehingga memberikan sedikit kelegaan bagi tim pelatih dan tim medis PSS Sleman.

Selain Christophe, Pieter Huistra juga memberikan perkembangan mengenai kondisi Kevin Gomes dan Saiful. Kevin masih mengalami sedikit masalah kebugaran, tetapi diperkirakan segera membaik.

Sementara itu, Saiful mengalami kendala ringan dan diharapkan sudah bisa kembali mengikuti latihan bersama tim pada pekan depan. Tim pelatih masih akan memantau perkembangan kondisinya sebelum memastikan kesiapan pemain tersebut.

PSS juga masih belum bisa diperkuat seluruh pemainnya karena Lukman dan Diyar sedang bergabung dengan tim nasional. Situasi ini membuat Pieter Huistra perlu mengatur komposisi latihan agar persiapan tim tetap berjalan maksimal.

Saat ini, PSS tengah memanfaatkan jeda kompetisi dalam agenda FIFA Matchday untuk membenahi sejumlah aspek permainan sekaligus memulihkan kondisi pemain.

Dengan jadwal BRI Super League 2026/27 yang masih panjang, PSS membutuhkan kedalaman skuad yang memadai. Pemulihan pemain cedera dan kesiapan mereka untuk kembali bertanding akan menjadi perhatian penting agar Super Elang Jawa tetap mampu menjaga konsistensi sepanjang kompetisi.

Editor: Banu Adikara
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