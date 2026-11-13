PSS Sleman Tak Mau Ulangi Kesalahan, Pieter Huistra Fokus Benahi Tiga Aspek Permainan

JawaPos.com - PSS Sleman memanfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 pada momen FIFA Matchday untuk melakukan pembenahan tim. Hasil kurang maksimal dalam dua pertandingan awal November menjadi bahan evaluasi bagi pelatih kepala Pieter Huistra bersama jajaran tim pelatih.

Alih-alih mengurangi intensitas latihan, Pieter Huistra justru menggenjot persiapan para pemain. Program latihan dengan intensitas tinggi disiapkan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan yang terlihat dalam pertandingan sebelumnya.

Beberapa aspek menjadi perhatian utama, mulai dari organisasi pertahanan, koordinasi antarlini, hingga efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Pembenahan tersebut diharapkan bisa membuat PSS tampil lebih baik ketika kompetisi kembali bergulir.

Pieter Huistra berharap jeda FIFA Matchday kali ini memberikan dampak positif seperti periode jeda sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa program latihan dengan intensitas tinggi pernah memberikan hasil yang baik bagi timnya.

Saat itu, PSS menjalani latihan keras selama jeda kompetisi dan mampu meraih kemenangan ketika menghadapi PSM Makassar setelah kompetisi kembali berjalan.

"Kami berharap bisa mendapatkan dampak positif yang sama seperti jeda FIFA Matchday sebelumnya. Saat itu, kami menjalani periode latihan dengan sangat keras dan hasilnya sangat baik. Setelah jeda tersebut, kami berhasil memenangkan pertandingan melawan PSM. Jadi, sekarang kami ingin melakukan hal yang sama untuk menghadapi Arema," ujar Pieter Huistra, Kamis (12/11) sore.

Selain meningkatkan kebugaran pemain, pelatih asal Belanda tersebut juga memberikan perhatian khusus terhadap lini pertahanan. Menurutnya, para pemain perlu memiliki organisasi permainan yang lebih solid dan kepercayaan diri ketika menghadapi tekanan lawan.

Koordinasi antarlini juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Hubungan antara pemain belakang dan gelandang, serta komunikasi dari lini tengah menuju lini serang, dinilai penting untuk membangun permainan yang lebih seimbang.

PSS tidak hanya dituntut mampu bertahan dengan baik, tetapi juga harus lebih efektif ketika mendapatkan kesempatan menyerang.

Salah satu hal yang disoroti Pieter adalah penyelesaian peluang melalui skema serangan balik. Dalam pertandingan sebelumnya, PSS sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk membahayakan pertahanan lawan.

Namun, sekitar tujuh hingga delapan peluang serangan balik belum bisa dimaksimalkan menjadi ancaman yang lebih berarti.

"Namun, kami belum mampu memaksimalkannya dengan baik. Karena itu, aspek tersebut juga harus kami tingkatkan. Kami harus menjadi lebih baik dalam memanfaatkan peluang-peluang seperti itu," katanya.

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Di sisi lain, Pieter juga menaruh perhatian terhadap semangat juang para pemain. Ia menilai para penggawa PSS sudah menunjukkan sikap positif dalam pertandingan terakhir.

Semangat tersebut ingin terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui sesi latihan. Hal itu juga menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih dalam menentukan komposisi pemain untuk pertandingan berikutnya.