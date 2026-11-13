Jelang Hadapi Persib Bandung, Kadek Agung Manfaatkan FIFA Matchday untuk Pulihkan Kondisi

Pemain Bali United, Kadek Agung. (Dok ILeague) JawaPos.com - Gelandang Bali United FC, I Kadek Agung Widyana Putra, memanfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 untuk pulang ke kampung halamannya di Tabanan, Bali. Momen FIFA Matchday ini digunakan pemain bernomor punggung 18 tersebut untuk beristirahat sekaligus memulihkan kebugaran sebelum kembali menjalani aktivitas bersama tim.

Jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi para pemain untuk mengembalikan kondisi fisik setelah melewati rangkaian pertandingan yang cukup padat. Bagi Kadek Agung, pemulihan menjadi hal penting agar dirinya bisa kembali dalam kondisi prima ketika kompetisi bergulir.

Terlebih, Bali United sudah ditunggu lawan berat setelah jeda internasional. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu dijadwalkan menghadapi Persib Bandung, klub yang berstatus juara musim lalu dan kembali menunjukkan performa kompetitif di berbagai ajang.

Kadek Agung menilai Persib bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Selain memiliki kualitas pemain yang mumpuni di kompetisi domestik, Maung Bandung juga baru memastikan langkah ke babak 16 besar kompetisi Asia.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu gambaran kekuatan Persib yang perlu diantisipasi Bali United. Karena itu, Kadek Agung menyadari timnya harus mempersiapkan diri dengan lebih maksimal sebelum melakoni pertandingan tersebut.

Di sisi lain, ia berharap jeda FIFA Matchday tidak mengganggu momentum positif yang sedang dibangun Bali United. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Serdadu Tridatu mampu meraih hasil memuaskan dengan kemenangan beruntun.

Kadek Agung sendiri mendapatkan kesempatan bermain dalam dua pertandingan terakhir. Kepercayaan tersebut menjadi tambahan motivasi baginya untuk terus menunjukkan performa terbaik dan menjaga konsistensi.

Menurutnya, kemenangan yang diraih Bali United merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Karena itu, setiap anggota tim memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan tren positif tersebut, termasuk ketika menghadapi Persib di Bandung.

Kesempatan tampil dalam dua kompetisi, yakni BRI Super League 2026/27 dan I.League Cup 2026/27, juga memberikan dampak positif bagi persaingan internal tim.

Regulasi I.League Cup yang memberikan ruang lebih besar kepada pemain lokal membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan menit bermain. Situasi ini membuat persaingan di dalam skuad semakin sehat, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain yang sebelumnya belum banyak tampil.

Bagi Kadek Agung, kepercayaan pelatih menjadi faktor penting untuk meningkatkan motivasi dan membangun chemistry antarpemain. Kesempatan bermain secara beruntun juga membantunya menjaga ritme pertandingan.