Hampir Dua Tahun Absen, Zanadin Fariz Kembali Dapat Kesempatan Perkuat Timnas Indonesia

JawaPos.com - Penampilan konsisten Zanadin Fariz bersama Persik Kediri pada awal musim BRI Super League 2026/2027 mendapat apresiasi. Gelandang muda berusia 22 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada 9-17 November 2026.

Pemanggilan ini menjadi kesempatan bagi Zanadin untuk kembali menunjukkan kemampuannya bersama skuad Garuda. Selain menambah pengalaman, agenda tersebut juga menjadi peluang baginya untuk membangun kembali tempat di tim nasional senior.

Direktur Olahraga Persik Kediri, Razzi Taruna, menyambut positif pemanggilan pemainnya tersebut. Kepercayaan dari tim nasional dinilai menjadi hasil dari kerja keras Zanadin selama menjalani kompetisi bersama Macan Putih.

Sepanjang sembilan pertandingan awal BRI Super League 2026/2027, Zanadin memang menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Ia menjadi salah satu pemain Persik yang mampu menjaga konsistensi penampilan di tengah persaingan kompetisi.

Kontribusinya juga mendapat pengakuan melalui tiga penghargaan individu dari I.League. Zanadin pernah meraih gelar The Best Young Player of the Week pada pekan kedua kompetisi.

Tidak berhenti di situ, ia juga mendapatkan penghargaan The Best Young Player of the Month. Sementara itu, satu penghargaan lainnya diraih ketika dirinya dinobatkan sebagai Player of the Match dalam pertandingan menghadapi Arema FC.

Catatan tersebut menjadi bukti perkembangan Zanadin sejak bergabung dengan Persik. Performa positifnya di level klub kini kembali membuka kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

John Herdman sendiri memanggil total 22 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia pada periode FIFA Matchday November 2026. Zanadin menjadi salah satu nama yang mendapat kepercayaan untuk masuk dalam agenda persiapan tersebut.

Bagi Zanadin, membela Timnas Indonesia bukan pengalaman baru. Pemain kelahiran Bekasi, 31 Mei 2004, itu sudah menjadi bagian dari kelompok umur Garuda sejak 2022, mulai dari level U-19 hingga U-23.

Ia bahkan sempat mencicipi kesempatan memperkuat tim senior pada 9 Desember 2024. Saat itu, Timnas Indonesia yang masih ditangani Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 dalam pertandingan Grup B Piala AFF 2024.

Setelah penampilan tersebut, Zanadin belum kembali mendapatkan kesempatan mengenakan seragam timnas senior. Karena itu, pemanggilan kali ini menjadi momentum penting bagi perjalanan kariernya.