Justin Hubner Akui Pernah Ditawar Persija Rp40 Miliar, Pilih Bertahan di Fortuna Sittard

JawaPos.com – Bek Fortuna Sittard, Justin Hubner, mengakui sempat mendapat tawaran fantastis dari Persija Jakarta. Klub raksasa Super League tersebut dikabarkan menyodorkan dana sebesar 2 juta euro atau setara Rp40 miliar untuk memboyong bek Timnas Indonesia itu.

Hubner bergabung dengan Fortuna Sittard pada Juli 2025. Sejak saat itu, pemain berusia 22 tahun tersebut langsung menjadi salah satu andalan di jantung pertahanan skuad Fortunezen, julukan Fortuna Sittard.

Pada musim 2025/2026, Hubner tampil apik bersama Fortuna Sittard. Bek kelahiran Den Bosch, Belanda, itu mencatatkan 26 penampilan di semua kompetisi dengan kontribusi dua gol dan satu assist.

Performa tersebut membuat Persija kepincut untuk merekrut Hubner pada bursa transfer musim panas 2026. Kala itu, rumor ketertarikan Macan Kemayoran terhadap bek Timnas Indonesia tersebut menjadi salah satu perbincangan dalam bursa transfer Super League 2026/2027.

Persija Tawarkan Rp40 Miliar untuk Justin Hubner Hubner membenarkan kabar ketertarikan Persija. Bahkan, dia mengungkap nominal tawaran yang diajukan klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut mencapai 2 juta euro atau sekitar Rp40 miliar.

"Dua juta euro (Rp40 Miliar), Persija Jakarta," ungkap Hubner, dilansir dari Voetbal Primeur, dikutip Jumat (13/11/2026).

"Fortuna merekrut saya secara gratis, tetapi mereka menginginkan lebih banyak uang. Di satu sisi, itu merupakan sebuah pujian. Namun, berapa kali lagi saya akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan sebesar itu?" tambahnya.

Tawaran besar tersebut sempat dipertimbangkan sebelum akhirnya transfer batal terwujud. Namun, Hubner kini justru bersyukur masih bertahan bersama Fortuna Sittard.

“Melihat bagaimana Fortuna dan saya tampil saat ini, saya justru senang transfer itu tidak terjadi," ujar Hubner.

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Hingga saat ini, Hubner masih menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Fortuna Sittard. Sepanjang musim 2026/2027, dia telah mencatatkan 13 penampilan dengan total 1.200 menit bermain di semua kompetisi.