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Penulis: Andika Rachmansyah
Jumat, 13 November 2026 | 15.39 WIB

PSSI Copot Michael Sianipar dari Ketum Federasi Futsal Indonesia, Vivin Cahyani Ditunjuk sebagai Plt

Ketua Umum FFI, Michael Sianipar, diberhentikan oleh PSSI. - Image

Ketua Umum FFI, Michael Sianipar, diberhentikan oleh PSSI.

 

JawaPos.com – Polemik di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) berujung pada keputusan tegas PSSI. Federasi memutuskan memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI.

Keputusan tersebut diumumkan pada Kamis (12/11/2026) melalui Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026. Surat keputusan itu juga telah ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Dalam surat tersebut, PSSI menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) dari 48 anggota sah pemilik suara. Sebanyak 48 surat permohonan yang masuk ke PSSI berasal dari 20 anggota klub dan 28 asosiasi futsal provinsi.

Permohonan tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk menggelar KLB. PSSI pun mengambil langkah dengan memberhentikan Michael Sianipar dari jabatannya sebagai Ketum FFI.

“Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia periode 2024 s.d 2028 dinyatakan tidak berlaku lagi,” demikian pernyataan PSSI dalam salinan surat keputusannya, dikutip Jumat (13/11).

“Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” lanjut pernyataan tersebut.

Vivin Cahyani Ditunjuk sebagai Plt Ketum FFI

Agar roda organisasi tetap berjalan, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI hingga KLB digelar. Menariknya, Vivin merupakan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI.

“Menunjuk Saudari Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia,” tulis surat tersebut.

“Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia yang ditunjuk diberi kewenangan untuk menjalankan roda organisasi Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia sesuai dengan ketentuan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan serta mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa Pemilihan Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia,” tutupnya.

Editor: Hendra
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Vivin CahyaniKongres Luar Biasa FFIfederasi futsal indonesiamichael sianiparpssi

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