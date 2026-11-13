Zanadin Fariz Dipanggil Timnas Indonesia, Performa di Persik Jadi Modal Tembus Skuad Herdman

JawaPos.com – Gelandang muda Persik Kediri, Zanadin Fariz, mendapat panggilan Timnas Indonesia setelah menunjukkan performa konsisten dalam sembilan pertandingan awal Super League 2026/2027.

Pemain berusia 22 tahun tersebut masuk dalam daftar 22 pemain pilihan pelatih John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada 9–17 November 2026.

Pemanggilan ini menjadi buah kerja keras Zanadin Fariz yang tampil menonjol bersama Persik Kediri sepanjang awal musim. Terlebih, pemain kelahiran Bekasi itu berhasil mengoleksi tiga penghargaan individu dari I.League berkat penampilan impresifnya bersama skuad Macan Putih.

Kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia sekaligus membuka jalan bagi Zanadin Fariz untuk kembali membuktikan kualitasnya di level internasional. Hampir dua tahun berlalu sejak terakhir kali dirinya mengenakan seragam Garuda bersama tim nasional senior pada Desember 2024.

Tiga Penghargaan Individu Jadi Bukti Konsistensi Zanadin Fariz Penampilan Zanadin Fariz bersama Persik Kediri pada awal Super League 2026/2027 mendapat pengakuan melalui tiga penghargaan individu. Pencapaian tersebut menjadi salah satu bukti perkembangan pemain muda yang kini memperoleh kesempatan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Penghargaan pertama diraih Zanadin Fariz ketika terpilih sebagai The Best Young Player of the Week pada pekan kedua kompetisi. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusinya mulai mendapatkan perhatian sejak pertandingan-pertandingan awal musim.

Performa konsisten Zanadin Fariz kemudian mengantarkannya meraih penghargaan The Best Young Player of the Month dari I.League. Penghargaan bulanan tersebut semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain muda yang tampil menonjol bersama Persik Kediri.

Tidak berhenti sampai di sana, Zanadin Fariz juga mendapatkan penghargaan Player of the Match ketika Persik Kediri menghadapi Arema FC.

Tiga pencapaian tersebut menjadi modal berharga bagi sang gelandang untuk menghadapi persaingan di lingkungan Timnas Indonesia. Dalam sembilan pertandingan awal musim, Zanadin Fariz mampu menjaga penampilannya hingga mendapatkan kesempatan bergabung dengan skuad pilihan John Herdman.

Konsistensi tersebut menjadi aspek penting karena pemain muda dituntut mempertahankan kualitas permainan sepanjang kompetisi yang berlangsung ketat.

Bagi Persik Kediri, keberhasilan Zanadin Fariz menembus pemusatan latihan Timnas Indonesia juga menghadirkan kebanggaan tersendiri. Pemanggilan tersebut memperlihatkan bahwa pemain muda Macan Putih memiliki kesempatan mendapatkan pengakuan melalui penampilan bersama klub.

Persik Kediri Berharap Panggilan Timnas Indonesia Jadi Motivasi Tambahan Direktur Olahraga Persik Kediri, Razzi Taruna, menyambut positif pemanggilan Zanadin Fariz untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Menurutnya, kesempatan tersebut bisa membantu sang pemain meningkatkan pengalaman sekaligus mengembangkan kemampuan melalui latihan bersama pemain pilihan John Herdman.

"Ini akan menjadi kesempatan besar bagi Zanadin Fariz untuk menambah pengalaman dan mengasah kemampuan bersama timnas. Semoga kepercayaan ini juga menjadi motivasi tambahan bagi Zanadin untuk terus menampilkan peforma terbaik bersama Persik Kediri," tutur Direktur Olahraga Persik Kediri, Razzi Taruna.

Harapan tersebut sejalan dengan perkembangan Zanadin Fariz yang mulai menunjukkan kematangan permainan bersama Persik Kediri pada musim ini. Pengalaman mengikuti pemusatan latihan tim nasional diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap penampilannya ketika kembali memperkuat Macan Putih.

Pemusatan latihan Timnas Indonesia berlangsung di Bali pada 9–17 November 2026 dengan melibatkan 22 pemain pilihan John Herdman. Agenda pada periode FIFA Matchday November tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain untuk memperlihatkan kemampuan sekaligus mengikuti program latihan bersama tim nasional.

Bagi Zanadin Fariz, kesempatan tersebut memiliki arti penting setelah penampilannya bersama Persik Kediri mendapatkan perhatian pelatih Timnas Indonesia. Namun, pemanggilan ke pemusatan latihan tetap menjadi tahapan awal sebelum dirinya bisa kembali mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan internasional.

Persaingan di lingkungan tim nasional tentu menghadirkan tantangan berbeda dibandingkan pertandingan reguler bersama klub. Zanadin Fariz perlu memanfaatkan kesempatan latihan untuk memperlihatkan kemampuan teknis, pemahaman permainan, dan konsistensi yang menjadi modalnya sepanjang awal musim.

Hampir Dua Tahun Absen, Zanadin Fariz Punya Pengalaman Bersama Garuda Muda Zanadin Fariz sebenarnya bukan nama baru dalam lingkungan Timnas Indonesia karena sudah memiliki pengalaman membela Garuda Muda sejak 2022.

Pemain kelahiran Bekasi, 31 Mei 2004, tersebut pernah menjadi bagian dari kelompok usia U-19 hingga U-23 sebelum mendapatkan kesempatan menembus tim nasional senior. Perjalanan bersama tim nasional kelompok umur menjadi fondasi penting dalam perkembangan karier Zanadin Fariz sebagai pesepak bola profesional.

Pengalaman tersebut membuatnya tidak sepenuhnya asing dengan tuntutan dan atmosfer latihan ketika mendapatkan panggilan memperkuat Timnas Indonesia.

Momen penting dalam perjalanan internasional Zanadin Fariz terjadi pada 9 Desember 2024 ketika menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior. Saat itu, skuad Garuda masih ditangani Shin Tae-yong yang memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda dalam ajang Piala AFF 2024.

Debut Zanadin Fariz berlangsung ketika Timnas Indonesia menghadapi Myanmar pada pertandingan Grup B Piala AFF 2024. Dalam pertandingan tersebut, skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil membawa pulang kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar.

Setelah penampilan tersebut, Zanadin Fariz belum kembali mendapatkan kesempatan mengenakan seragam Timnas Indonesia senior hingga pemanggilan November 2026. Jeda hampir dua tahun itu membuat kesempatan mengikuti pemusatan latihan di Bali menjadi momentum penting dalam perjalanan kariernya.

Kini, situasinya berbeda karena Zanadin Fariz datang dengan bekal penampilan konsisten bersama Persik Kediri serta tiga penghargaan individu. Modal tersebut diharapkan membantu sang gelandang menunjukkan perkembangan kualitas dibandingkan ketika pertama kali mendapatkan kesempatan membela tim nasional senior.

Kesempatan Emas Zanadin Fariz Merebut Kepercayaan John Herdman Pemanggilan Zanadin Fariz ke pemusatan latihan Timnas Indonesia membuka peluang bagi pemain Persik Kediri tersebut untuk mendapatkan perhatian lebih jauh dari John Herdman.

Meski demikian, kesempatan mengikuti latihan belum otomatis menjamin tempat dalam susunan pemain untuk pertandingan internasional berikutnya. Zanadin Fariz perlu menjaga performa dan memanfaatkan setiap kesempatan selama menjalani program pemusatan latihan pada 9–17 November 2026.

Pengalaman tersebut juga dapat menjadi bekal penting untuk mempertahankan konsistensi ketika kembali menjalani pertandingan bersama Persik Kediri.

Bagi Macan Putih, perkembangan Zanadin Fariz menjadi kabar positif di tengah perjalanan kompetisi Super League 2026/2027. Keberhasilannya mendapatkan tiga penghargaan individu dan panggilan Timnas Indonesia menunjukkan hasil kerja keras pemain berusia 22 tahun tersebut mulai mendapatkan pengakuan.

Kini, tantangan terbesar Zanadin Fariz adalah membuktikan dirinya mampu mempertahankan perkembangan tersebut dalam persaingan yang lebih tinggi.