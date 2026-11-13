Persebaya Surabaya Terpuruk di Papan Tengah, Bernardo Tavares Batasi Libur Pemain

JawaPos.com – Persebaya Surabaya harus segera bangkit setelah kekalahan 0-1 dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Hasil tersebut membuat Green Force tertahan di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 13 poin.

Pelatih Bernardo Tavares pun membatasi waktu libur pemain demi mempersiapkan pertandingan persahabatan internasional melawan Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada 15 November 2026.

Kekalahan dari Persija menjadi pukulan bagi Persebaya yang tengah berupaya menjaga persaingan di papan atas klasemen. Hasil tersebut sekaligus menjadi kekalahan kedua Green Force sepanjang sembilan pertandingan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.

Situasi semakin mengecewakan karena Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk mencetak gol lebih dulu. Namun, kegagalan memaksimalkan peluang membuat tim asuhan Bernardo Tavares harus menerima kekalahan setelah kebobolan pada menit-menit akhir pertandingan.

Bernardo Tavares Ungkap Kekecewaan Pemain Persebaya Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengakui suasana ruang ganti dipenuhi kekecewaan setelah timnya gagal membawa pulang poin dari markas Persija Jakarta.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, para pemain telah bekerja keras sepanjang pertandingan. Namun, hasil akhir tidak berpihak kepada Green Force.

"Orang-orang sangat sedih. Ada yang frustasi, karena mereka telah memberikan segalanya dan sayangnya kami kalah," kata Bernardo Tavares.

Kekecewaan tersebut tidak terlepas dari jalannya pertandingan yang sebenarnya memberikan peluang bagi Persebaya untuk mendapatkan hasil lebih baik.

Green Force mampu menciptakan sejumlah kesempatan mencetak gol. Namun, kurangnya ketajaman di depan gawang membuat pertandingan tetap berlangsung ketat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Bernardo Tavares. Kebobolan menjelang pertandingan berakhir menunjukkan masih adanya persoalan dalam menjaga konsentrasi.

Terlebih, kegagalan memanfaatkan peluang sebelumnya membuat Persebaya kehilangan kesempatan untuk mengendalikan jalannya pertandingan melalui keunggulan skor.

Francisco Rivera Soroti Kegagalan Persebaya Memaksimalkan Peluang Gelandang Persebaya, Francisco Rivera, turut mengungkapkan kekecewaan setelah timnya gagal mengamankan hasil positif menghadapi Persija Jakarta.

Pemain asal Meksiko tersebut menilai Green Force sebenarnya mampu memperlihatkan permainan cukup baik, khususnya sepanjang babak pertama.

"Seperti yang coach katakan, di babak pertama kita main bagus, kita punya kesempatan untuk cetak gol, tapi kita tidak bisa," kata Rivera.

Pernyataan Rivera memperlihatkan bahwa penyelesaian akhir masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Persebaya.

Kesempatan yang gagal dikonversi menjadi gol akhirnya memberikan ruang bagi Persija untuk menentukan hasil pertandingan menjelang peluit panjang.

"Di babak kedua kita bikin bagus, tapi Persija cetak gol di menit terakhir. Semua pemain sedih dan kecewa. Kita tidak memberikan 100 persen sampai menit terakhir, dan akhirnya kita kalah," imbuhnya.

Pengakuan tersebut sekaligus menjadi evaluasi mengenai pentingnya menjaga intensitas permainan hingga pertandingan benar-benar berakhir.

Persebaya tidak cukup hanya menciptakan peluang, tetapi juga harus meningkatkan efektivitas serangan dan mempertahankan konsentrasi ketika menghadapi tekanan lawan.

Dengan koleksi 13 poin dari sembilan pertandingan, Green Force masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi pada pekan-pekan berikutnya. Namun, kekalahan kedua musim ini menjadi pengingat pentingnya konsistensi apabila Persebaya ingin kembali bersaing di kelompok teratas klasemen.

Bernardo Tavares Batasi Waktu Libur Pemain Bernardo Tavares memastikan pemain Persebaya tidak mendapatkan waktu libur panjang selama jeda internasional November 2026.

Keputusan tersebut diambil karena Green Force masih memiliki agenda pertandingan persahabatan internasional menghadapi Western Australia Football Team pada 15 November mendatang.

"Tetapi kami memiliki pertandingan lagi di tanggal 15, jadi kami tidak bisa memberikan libur terlalu banyak," kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu.

Keputusan membatasi waktu istirahat membuat tim pelatih harus menyusun program latihan secara cermat agar kondisi pemain tetap terjaga.

Bernardo Tavares perlu menyeimbangkan kebutuhan pemulihan fisik dengan pembenahan sejumlah kelemahan yang terlihat dalam pertandingan terakhir.

Jeda internasional sebenarnya memberikan kesempatan bagi Persebaya untuk mengevaluasi performa tanpa tekanan pertandingan resmi Super League. Namun, adanya agenda laga persahabatan membuat waktu persiapan harus dimanfaatkan secara efektif.

Selain menjaga kebugaran, tim pelatih juga perlu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemain ketika memasuki area pertahanan lawan. Situasi transisi menjadi perhatian karena Persebaya membutuhkan serangan yang lebih efektif saat mendapatkan kesempatan menciptakan peluang.

Laga Melawan Western Australia Jadi Momentum Kebangkitan? Pertandingan menghadapi Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo pada 15 November 2026 menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk menguji hasil evaluasi.

Meski berstatus laga persahabatan internasional, pertandingan tersebut tetap memiliki arti penting dalam proses pembenahan performa Green Force.

Bernardo Tavares dapat memanfaatkan pertandingan tersebut untuk melihat perkembangan permainan setelah kekalahan dari Persija Jakarta.

Fokus utamanya bukan sekadar mengejar kemenangan, melainkan memastikan para pemain mampu memperbaiki penyelesaian akhir, konsentrasi, dan efektivitas ketika melakukan transisi.

Laga tersebut juga menjadi kesempatan bagi Francisco Rivera dan rekan-rekannya untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah gagal mendapatkan poin pada pekan kesembilan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo bisa memberikan dorongan tambahan bagi Persebaya untuk menunjukkan respons positif.

Bagi Green Force, pertandingan persahabatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi kelanjutan kompetisi Super League 2026/2027.

Dengan waktu istirahat yang terbatas, setiap sesi latihan harus memberikan manfaat nyata agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.

Kini, tantangan Bernardo Tavares adalah memastikan kekecewaan setelah kekalahan dari Persija berubah menjadi motivasi untuk memperbaiki performa tim.