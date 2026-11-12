Komdis Hukum Persikad Putri dengan Pengurangan Tiga Poin

Ilustrasi laga Persikad Putri lawan Dewa United Putri. (Bayu Pratama S/Antara)

JawaPos.com - Komite Disiplin (Komdis) menjatuhkan sanksi pengurangan tiga poin kepada Persikad Putri.

Persikad Putri dinilai melakkukan pelanggaran aturan pergantian pemain saat menghadapi FC Bekasi City Putri pada pekan keempat Indonesia Women's League (IWL) 2026/2027.

Dikutip dari laman resmi I.League, seperti dilansir dari Antara, Persikad Putri terbukti melakukan pergantian pemain yang menyebabkan jumlah kesempatan pergantian melebihi batas maksimal sesuai regulasi kompetisi.

Baca Juga:Persikota Tangerang Bidik Kemenangan atas Pesik Kuningan di Laga Perdana Liga Nusantara

Pelanggaran tersebut terjadi dalam pertandingan melawan FC Bekasi City Putri di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (7/11).

Berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf e serta ayat (2) huruf a dan b Regulasi IWL 2026/2027, Komdis juga menetapkan Persikad Putri kalah 0-3 dari FC Bekasi City Putri serta menjatuhkan denda Rp 10 juta.

Sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, Persikad Putri sebenarnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 melalui gol penentu Grace Paradis pada menit ke-83.

Baca Juga:Manchester United Pecat Michael Carrick Sebagai Pelatih Kepala

Namun, hasil pertandingan itu berubah menjadi kemenangan 3-0 untuk FC Bekasi City Putri setelah Komdis menetapkan adanya pelanggaran regulasi.

Komdis juga menegaskan pengulangan pelanggaran serupa dapat berujung pada sanksi yang lebih berat sesuai ketentuan kompetisi.

"Sebagai operator kompetisi, I.League memastikan pelaksanaan Indonesia Women's League 2026/27 berjalan sesuai regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk menindaklanjuti keputusan Komdis dalam pelaksanaan kompetisi," demikian pernyataan I.League.

Sanksi tersebut membuat Persikad Putri berada di dasar klasemen sementara IWL dengan satu poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Dewa United FC Putri memimpin klasemen dengan 12 poin, disusul FC Bekasi City Putri dengan delapan poin dan Persija Jakarta Putri dengan empat poin.

Persita Putri berada di peringkat keempat dengan tiga poin, diikuti Garudayaksa FC Putri dengan dua poin dan Persikad Putri dengan satu poin.

Baca Juga:Gakuto Notsuda Buktikan Diri Sebagai Gelandang Komplet Persib Bandung

Kompetisi IWL 2026/2027 akan berlanjut ke pekan kelima pada Sabtu (14/11) di Indomilk Arena, Tangerang.