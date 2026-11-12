Jadwal Liga Nusantara 2026/2027: 23 Tim Siap Bersaing, Sriwijaya FC Tak Penuhi Persyaratan

JawaPos.com - Kompetisi Liga Nusantara 2026/2027 akan bergulir mulai Jumat (13/11/2026). Berikut jadwal lengkap pertandingan pekan perdana kompetisi sepak bola kasta ketiga Indonesia tersebut.

Pertandingan pekan pertama Liga Nusantara musim ini akan digelar pada 13 hingga 14 November 2026. Sebanyak 24 tim yang terbagi dalam tiga grup bakal bersaing dalam memperebutkan tiket promosi Liga 2 atau Championship musim depan.

Menilik dari laman resmi I.League, terdapat 11 pertandingan yang akan dimainkan pada pekan pertama Liga Nusantara 2026/2027. Padahal, jika 24 tim, seharusnya terdapat 12 laga yang berlangsung.

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Setelah ditelisik, ternyata jadwal pertandingan Sriwijaya vs Persekat Tegal menghilang dari laman I.League. Usut punya usut, klub yang pernah berjaya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat mengikuti kompetisi.

I.League mengambil keputusan tersebut setelah Sriwijaya FC belum dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan hingga batas akhir pendaftaran dan pengesahan pemain pada 11 November 2026.

Sebelumnya, Sriwijaya FC menghadapi larangan registrasi pemain terkait kewajiban yang harus diselesaikan berdasarkan putusan FIFA Dispute Resolution Chamber (FIFA DRC) dan National Dispute Resolution Chamber (NDRC) PSSI.

Mundurnya tim berjuluk Elang Andalas itu praktis membuat tim peserta menjadi 23 klub. Ketidakikutsertaan dalam kompetisi tersebut sekaligus membuat Sriwijaya FC degradasi ke Liga 4.

Terlepas dari situasi tersebut, pertandingan pekan pertama Liga Nusantara 2026/2027 akan menyajikan beberapa pertandingan menarik. Pada Jumat, (13/11) besok, terdapat total enam laga dari Grup A dan B yang berlangsung serentak pada pukul 15.30 WIB.

Pertandingan Grup A mempertemukan Persikota Tangerang vs Persik Kuningan, dan Persitara Jakarta Utara vs Pekanbaru FC. Grup B yang dihuni sejumlah tim asal Jawa Tengah dan Jawa Timur akan dibuka dengan pertandingan Persiba Bantul kontra Gresik United FC. Selain itu, Persibo Bojonegoro dijadwalkan menghadapi Persipa Pati, sedangkan Persika Karanganyar akan menjamu Persinga Ngawi.

Pekan pertama Liga 3 Nusantara 2026/2027 berlanjut pada Sabtu (14/11/2026) dengan menggelar sisa pertandingan Grup B dan seluruh laga Grup C. Salah satunya mempertemukan Putra Sang Fajar FC yang bermarkas di Kota Blitar dengan Persibangga Purbalingga.

Sementara itu, di Grup C, Donggala United akan berhadapan dengan Pasuruan United. Donggala United merupakan tim yang terdegradasi dari Liga 2 musim lalu dan sebelumnya dikenal dengan nama Persipal Palu. Laga lainnya mempertemukan Persekabpas Pasuruan kontra Persinab FC, Persipani Paniai melawan PSN Ngada, serta Perseden Denpasar menghadapi Persikutim Patriot United.

Berikut Jadwal Lengkap Pertandingan Pekan Pertama Liga Nusantara 2026/2027: Jumat, 13 November 2026

Pukul 15.30 WIB: Batavia FC vs Persikotas Nusantara (Grup A)

Pukul 15.30 WIB: Persikota Tangerang vs Persik Kuningan (Grup A)

Pukul 15.30 WIB: Persitara Jakarta Utara vs Pekanbaru FC (Grup A)

Pukul 15.30 WIB: Persiba Bantul vs Gresik United FC (Grup B)

Pukul 15.30 WIB: Persibo Bojonegoro vs Persipa Pati (Grup B)

Pukul 15.30 WIB: Persika Karanganyar vs Persinga Ngawi (Grup B)

Sabtu, 14 November 2026

Pukul 15.30 WIB: Putra Sang Fajar FC vs Persibangga Purbalingga (Grup B)

Pukul 15.30 WIB: Donggala United vs Pasuruan United (Grup C)

Pukul 15.30 WIB: Persekabpas Pasuruan vs Persinab FC (Grup C)

Pukul 15.30 WIB: Persipani Paniai vs PSN Ngada (Grup C)