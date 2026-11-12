Persikota Tangerang Bidik Kemenangan atas Pesik Kuningan di Laga Perdana Liga Nusantara

Pelatih Persikota Tangerang Firmansyah (tengah) jelang pertandingan perdana Liga Nusantara 2026/2027 di Stadion Benteng Reborn. (Irfan/Antara)

JawaPos.com - Persikota Tangerang bidik kemenangan saat menjamu Pesik Kuningan pada pertandingan perdana Liga Nusantara 2026/2027 di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/11).

Pelatih Persikota Firmansyah mengatakan, telah mempersiapkan untuk menghadapi pertandingan pembuka tersebut dengan mengandalkan kesiapan pemain serta dukungan suporter tuan rumah.

Dia menilai kehadiran pendukung Persikota di Stadion Benteng Reborn dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk meraih hasil maksimal.

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Selain mengejar kemenangan, Firmansyah juga menaruh perhatian pada perkembangan pemain muda yang menjadi bagian dari kekuatan tim berjuluk Bayi Ajaib tersebut.

Menurut dia, kehadiran pemain berpengalaman diharapkan dapat membantu pemain muda meningkatkan kemampuan dan kematangan dalam menghadapi persaingan kompetisi.

"Kami berharap para pemain muda mampu memanfaatkan kesempatan bermain untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding," kata Firmansyah dilansir dari Antara.

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Dia menambahkan proses adaptasi dan peningkatan jam terbang menjadi bagian penting dalam pengembangan pemain agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi tim.

Terkait kemungkinan perubahan jadwal pertandingan, Firmansyah memilih memusatkan perhatian pada persiapan tim sembari menunggu informasi resmi dari operator kompetisi I.League.

"Dukungan suporter di Stadion Benteng Reborn pun diharapkan menjadi energi tambahan bagi Persikota saat menjamu Pesik Kuningan. Pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi tim berjuluk Bayi Ajaib untuk menjaga langkah menuju target promosi ke Liga 1," ujar Firmansyah.

Sementara itu, pemain Persikota Reksa Maulana mengaku antusias menghadapi pertandingan kandang pertama musim ini.

"Untuk pemain sangat antusias dan sangat siap untuk pertandingan besok. Apalagi pertandingan besok ditonton oleh suporter, juga banyak warga masyarakat Kota Tangerang. Sebagai pemain tidak akan mengecewakan masyarakat dan juga suporter," ujar Reksa.

Menurut dia, format pertandingan kandang dan tandang memberikan kesempatan bagi Persikota untuk memanfaatkan dukungan langsung suporter dalam upaya meraih hasil positif.

"Tahun ini target saya semoga Persikota naik ke Liga 1," terang Reksa Maulana.

Berdasar ketentuan I.League, klub peserta Liga Nusantara 2026/2027 hanya dapat memperoleh promosi ke Championship 2027/2028 atau kompetisi kasta kedua, bukan langsung ke BRI Super League.

Sebanyak tiga klub berpeluang mendapatkan tiket promosi melalui babak delapan besar dan playoff, dengan syarat memenuhi ketentuan lisensi klub Championship.

Di kubu lawan, pelatih Pesik Kuningan Wildansyah memastikan para pemainnya telah menjalani persiapan untuk menghadapi Persikota.

"Kami dari tim Pesik Kuningan insyaallah sudah mempersiapkan untuk laga besok dan yang pasti semua pemain akan tampil dengan maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan," ujar Wildansyah di Stadion Benteng Reborn.

Wildansyah menilai status sebagai tim tamu tidak menjadi persoalan utama karena Pesik Kuningan telah terbiasa menjalani pertandingan di luar kandang sejak berkompetisi di Liga 4.

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Menurut dia, motivasi dan kesiapan mental pemain menjadi faktor penting saat menghadapi tekanan dari pendukung tuan rumah.

Dia juga berharap para pemain senior mampu memberikan pengalaman serta menjadi panutan bagi pemain lainnya, baik di dalam maupun di luar lapangan.