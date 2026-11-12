Prediksi Skor Persib Bandung vs Shan United di GBLA, Berikut Jadwal Lengkap Pertandingannya!

JawaPos.com - Persib Bandung akhirnya kembali menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk pertandingan kandang di kompetisi Shopee Cup 2026.

Maung Bandung dijadwalkan menjamu wakil Myanmar, Shan United FC, pada Kamis, 19 November 2026, pukul 19.00 WIB.

Kabar tersebut menjadi angin segar bagi Persib Bandung dan Bobotoh. Setelah menjalani pertandingan sebelumnya di luar kandang, tim asuhan Igor Tolic kini berkesempatan kembali bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

GBLA tentu memiliki arti penting bagi Persib Bandung. Kehadiran Bobotoh di tribun diharapkan bisa memberikan tambahan motivasi bagi para pemain dalam melanjutkan perjuangan di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

Persib Bandung juga memiliki modal positif menjelang pertandingan ini. Pada laga sebelumnya di Shopee Cup 2026, Maung Bandung sukses membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan Port FC dengan skor 3-1.

Pertandingan yang berlangsung di Thammasat Stadium, Thailand, pada 8 Oktober 2026 itu menjadi hasil penting bagi Persib Bandung. Kemenangan tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan tim bersaing menghadapi klub dari negara lain.

Meski demikian, Persib Bandung tidak ingin terlalu larut dalam hasil positif tersebut. Shan United tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai dan membutuhkan persiapan matang.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyambut baik kepastian pertandingan melawan Shan United yang kembali digelar di GBLA.

Menurutnya, bermain di kandang sendiri dengan dukungan langsung Bobotoh menjadi keuntungan tersendiri bagi tim.

"Alhamdulillah, pertandingan Persib Bandung melawan Shan United FC akhirnya dapat kembali digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini tentu menjadi kabar yang sangat baik bagi kami dan, tentunya, bagi Bobotoh yang selama ini selalu memberikan dukungan luar biasa kepada Persib Bandung," kata Adhitia.

Ia berharap Bobotoh bisa kembali memenuhi stadion dan memberikan dukungan positif sepanjang pertandingan.

Adhitia juga mengingatkan bahwa kemenangan atas Port FC tidak boleh membuat para pemain kehilangan fokus. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda sehingga Persib Bandung harus tetap bekerja keras.

Ia menilai keikutsertaan Persib Bandung di Shopee Cup bukan sekadar kesempatan untuk meraih prestasi, tetapi juga membawa nama Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia di level internasional.

Karena itu, Adhitia mengajak Bobotoh untuk mendukung tim dengan tetap menjaga sportivitas dan menghormati lawan.

Pertandingan melawan Shan United menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk melanjutkan tren positif sekaligus memberikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri.

Dengan kembalinya laga kandang ke GBLA dan modal kemenangan 3-1 atas Port FC, Maung Bandung tentu berharap bisa kembali meraih hasil maksimal.