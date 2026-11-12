Beckham Putra Manfaatkan Jeda Kompetisi, Pilih Habiskan Waktu Bersama Keluarga

JawaPos.com - Pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, memanfaatkan waktu libur latihan dengan berkumpul bersama keluarga.

Kesempatan tersebut digunakan pemain bernomor punggung 7 itu untuk beristirahat sekaligus memulihkan kondisi fisik dan mental setelah menjalani jadwal latihan serta pertandingan yang cukup padat.

Bagi Beckham, waktu bersama keluarga menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan energi sebelum kembali menjalani aktivitas bersama tim. Apalagi, Persib Bandung akan menghadapi agenda pertandingan yang kembali padat sepanjang November hingga Desember 2026.

Beckham mengaku sengaja memanfaatkan masa libur kali ini untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang-orang terdekat. Menurutnya, kesibukan sebagai pesepak bola profesional membuat kesempatan berkumpul bersama keluarga tidak selalu mudah didapatkan.

"Libur kali ini benar-benar saya maksimalkan untuk quality time bersama keluarga. Rutin bertanding dan latihan tentu menyita waktu, jadi saat ada libur beberapa hari, prioritas utama saya adalah keluarga," ujar Beckham.

Selama jeda aktivitas tim, Beckham memilih menghabiskan waktu dengan kegiatan santai di rumah. Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkumpul bersama keluarga setelah sebelumnya disibukkan dengan rutinitas sebagai pemain Persib Bandung.

Pemain yang turut mengantarkan Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja itu menilai dukungan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga motivasinya.

Berkumpul bersama keluarga membuat pikirannya lebih rileks setelah melewati rangkaian pertandingan. Dukungan dari orang-orang terdekat juga menjadi tambahan semangat baginya untuk kembali menjalani latihan.

"Setiap kali berkumpul dan mendapat dukungan dari mereka, pikiran jadi lebih segar dan motivasi untuk kembali berlatih pun semakin tinggi," tambahnya.

Meski sedang menikmati waktu libur, Beckham tidak sepenuhnya meninggalkan aktivitas latihan. Ia tetap menjalankan program latihan mandiri yang telah diberikan tim pelatih Persib Bandung.

Program tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran agar kondisi fisiknya tidak mengalami penurunan selama masa jeda. Dengan begitu, Beckham diharapkan bisa kembali mengikuti latihan bersama rekan-rekannya dalam kondisi siap.

Persib Bandung sendiri dijadwalkan kembali menggelar latihan pada Sabtu, 14 November 2026. Sesi latihan tersebut menjadi awal persiapan tim untuk menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya.

Bagi Beckham, menjaga keseimbangan antara pemulihan dan latihan menjadi hal penting. Ia ingin memanfaatkan waktu bersama keluarga sebaik mungkin tanpa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemain profesional.