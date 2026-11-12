Timnas Indonesia Bakal Jajal Kekuatan Bali United, John Herdman Siapkan Latihan Tertutup

JawaPos.com - Timnas Indonesia berpeluang menjalani latihan bersama Bali United FC dalam agenda pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar. Sesi tersebut rencananya digelar secara tertutup pada akhir pekan ini sebagai bagian dari persiapan skuad Garuda.

Tim asuhan John Herdman saat ini tengah menjalani pemusatan latihan selama satu pekan di fasilitas milik Bali United tersebut. Training center yang berdiri di atas lahan seluas 33 hektare itu menjadi tempat bagi para pemain untuk meningkatkan kesiapan fisik dan taktik.

Setelah pelaksanaan Piala Asia mengalami penundaan, Timnas Indonesia kini mengalihkan perhatian ke agenda persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itu, John Herdman ingin memanfaatkan waktu pemusatan latihan dengan agenda yang bisa memberikan gambaran mengenai perkembangan permainan anak asuhnya.

Salah satu rencana yang disiapkan adalah menggelar latihan bersama Bali United. Klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut dinilai memiliki kualitas yang cukup baik untuk menjadi lawan dalam menguji kemampuan para pemain Timnas Indonesia.

"Ya, kami akan melakukan latihan bersama dengan Bali United akhir pekan ini dengan status tertutup. Kami akan mencoba melawan salah satu klub dengan status papan atas klasemen untuk musim ini," ungkap John Herdman.

Pilihan terhadap Bali United bukan tanpa alasan. Tim asuhan Johnny Jansen itu sedang menunjukkan performa kompetitif di BRI Super League 2026/27.

Hingga sembilan pertandingan awal musim, Bali United menempati peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 19 poin. Serdadu Tridatu juga tercatat sebagai tim paling produktif dengan torehan 26 gol.

Catatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan John Herdman untuk mencoba kekuatan Bali United. Melalui latihan bersama ini, pelatih asal Inggris tersebut bisa melihat sejauh mana kesiapan pemain Timnas Indonesia ketika menghadapi tim dengan karakter permainan berbeda.

Di sisi lain, pemusatan latihan kali ini juga menarik perhatian karena menghadirkan sejumlah nama baru. Salah satunya adalah Taisei Marukawa, pemain asal Jepang yang sudah cukup dikenal oleh pencinta sepak bola Indonesia setelah pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang.

Pemain sayap Dewa United Banten FC itu kini berada dalam proses menuju status Warga Negara Indonesia (WNI) melalui jalur naturalisasi berdasarkan masa tinggal lima tahun berturut-turut di Indonesia.

Selain Taisei, Alta Ballah juga mendapatkan kesempatan mengikuti pemusatan latihan. Pemanggilan keduanya menjadi bagian dari upaya John Herdman melihat potensi pemain yang sedang menunjukkan perkembangan di kompetisi domestik.

"Sepak bola itu dinamis, terkadang ada pemain yang sedang meningkat dan ada yang menurun performanya. Sehingga kami mencoba memberikan kesempatan untuk melihat kemampuan mereka di pemusatan latihan kali ini. Taisei dan Alta adalah pemain yang memiliki kemampuan yang baik di liga (Super League) sejauh ini," jelasnya.

Dari total 22 pemain yang dipanggil, terdapat pula dua penggawa Bali United, yakni Tim Geypens dan Jens Raven. Keduanya tentu memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di hadapan tim pelatih selama menjalani agenda di Gianyar.