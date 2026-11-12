Tak Masuk 22 Pemain Timnas Indonesia, Irfan Jaya Pilih Fokus Bersama Bali United

JawaPos.com - Penampilan impresif Irfan Jaya bersama Bali United FC belum cukup untuk membawanya kembali ke Timnas Indonesia.

Meski tampil produktif sepanjang musim 2026/2027, pemain yang akrab disapa Irja tersebut belum masuk dalam daftar 22 pemain pilihan John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali.

Keputusan tersebut cukup menarik perhatian. Pasalnya, Irfan Jaya tengah menjadi salah satu pemain lokal paling produktif di kompetisi Super League musim ini.

Dari sembilan penampilan bersama Bali United FC, pemain berusia 30 tahun itu sudah mengoleksi lima gol dan tiga assist. Catatan tersebut semakin lengkap setelah dirinya juga menyumbangkan satu gol dan satu assist dalam satu pertandingan yang telah dijalani di ajang I.League Cup 2026/2027.

Di tengah persaingan dengan sejumlah pemain asing, Irfan menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara Super League. Konsistensinya di lini serang Serdadu Tridatu pun membuat namanya kembali diperbincangkan sebagai salah satu pemain yang layak mendapatkan kesempatan di Timnas Indonesia.

Meski demikian, Irfan tidak ingin terlalu memikirkan keputusan pelatih. Ia memilih menghormati pertimbangan John Herdman yang kali ini belum memasukkan namanya ke dalam skuad Garuda.

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Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang masih berharap dirinya kembali mengenakan seragam Merah Putih.

"Tentunya saya bersyukur masih ada yang mendukung saya untuk kembali ke Timnas. Saya menghormati keputusan pelatih dan menurut saya masih banyak pemain-pemain muda yang sangat layak membela Timnas Indonesia untuk berkembang lebih baik," ujar Irfan Jaya.

Terakhir kali Irfan membela Timnas Indonesia terjadi pada 2022, ketika skuad Garuda masih ditangani Shin Tae-yong. Sejak saat itu, ia belum kembali mendapatkan kesempatan untuk memperkuat tim nasional.

Kini, fokus utamanya adalah membantu Bali United bersaing di papan atas kompetisi domestik. Namun, peluang untuk kembali menarik perhatian tim pelatih Timnas Indonesia masih terbuka apabila mampu mempertahankan performa positifnya.

Menariknya, pemusatan latihan Timnas Indonesia kali ini berlangsung di Bali. Skuad asuhan John Herdman bahkan berpeluang menjalani sesi latihan bersama Bali United FC dalam waktu dekat.

Meski begitu, Bali United baru akan kembali menjalani latihan tim pada Jumat (13/11/2026), setelah mendapatkan jatah libur selama jeda FIFA Matchday.

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Selama masa libur, Irfan tetap menjaga kondisi fisiknya melalui program latihan mandiri.

"Secara umum untuk persiapan seperti biasa saat tim menjalani hari libur dengan berlatih mandiri, salah satunya dengan jogging dan fitnes untuk menjaga kebugaran fisik sebelum bergabung dengan latihan tim," terang Irfan.