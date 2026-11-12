2 Pemain Persib Bandung Tampil Bagai Kuda, Menit Bermain Jadi Penjelasan

JawaPos.com - Persib Bandung beruntung memiliki sejumlah pemain penting di skuad Maung Bandung. Keberadaan mereka membuat klub kebanggaan Bobotoh ini makin solid.

Anggapan itu cukup masuk akal karena konsistensi mereka membuat Persib masih terus bersaing, baik di kompetisi level domestik maupun Asia.

Bukan mengecilkan peran pemain Persib lainnya. Tapi, berdasarkan unggahan Instagram Transfermarkt.co.id, Patricio Matricardi dan Eliano Reijnders dianggap memiliki peran terbaik di klub.

Prediksi itu tak lepas dari kepercayaan Igor Tolic kepada keduanya, di mana mereka selalu menjadi pemain andalan di setiap pertandingan Persib.

Matricardi, yang memiliki nilai pasar Rp 6,52 miliar, sudah menghabiskan waktu bermain selama 1.277 menit. Waktu bermain itu dikumpulkan Matricardi di kompetisi lokal maupun Asia.

Tak berbeda dengan Eliano Reijnders, di mana adik kandung Tijjani Reijnders itu sudah bermain selama 1.125 menit bersama Persib hingga pekan kesembilan Super League 2026/2027, I.League Cup, dan menembus perempat final AFC Champions League Two.

Jumlah menit bermain keduanya, dan seluruh pemain Persib lainnya dipercaya akan terus bertambah dengan jadwal padat yang menanti di depan.

Jadi, tak mengherankan apabila keduanya dianggap bermain layaknya kuda. Mereka tanpa lelah bermain demi kejayaan Maung Bandung, meski harus tampil di kandang maupun tandang.

Bahkan, jadwal laga Persib antara Oktober hingga Desember 2026 ternyata mengalahkan jumlah pertandingan klub besar di Eropa.

Di sini, banyak yang berharap Persib tak akan kehabisan bensin di tengah kompetisi. "Yang paling melelahkan bukan hanya menit bermainnya, tapi travelingnya. Kilometernya Bisa melebihi traveling sebagian kontestan UCL," tulis @lal***

"Geografi eropa dan asia beda. Di UCL jarak deket2 negara nya tentu perjalanan lebih singkat, sedangkan di ACL2 terutama wakil Indonesia dengan jarak lebih jauh dari pusat asia tentu makan waktu lebih lama," ucap @ban***



"Luar biasa energi mrk. Definisi pemain pro yg sejati," ujar @bon***