Terungkap! Justin Hubner Nyaris Dilepas ke Persija Jakarta dengan Transfer Rp 40 Miliar

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner mengungkapkan nyaris dilepas klubnya saat ini, Fortuna Sittard, ke klub Liga Indonesia Persija Jakarta dengan transfer fee 2 juta euro atau sekitar Rp 40 miliar.

Dalam pengakuannya kepada media Belanda Voetbal Primeur, dikutip Kamis, Hubner mengaku tawaran Persija ini datang pada bursa transfer musim panas ini atau sebelum musim 2026/27 dimulai.

"Dua juta euro, Persija Jakarta," ungkap Hubner.

Hubner sendiri datang ke Fortuna Sittard secara gratis dari Wolverhampton Wanderers pada Juli 2025. Sejak itu, bek tengah 23 tahun tersebut menjadi pilihan utama di jantung pertahanan dengan kini sudah mengemas 39 penampilan, dua gol, dan satu assist.

"Fortuna merekrut saya secara gratis, tetapi mereka menginginkan lebih banyak uang. Di satu sisi, itu merupakan sebuah pujian. Namun, seberapa sering lagi saya akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan sebesar itu?," ungkap Hubner.

Kini, Hubner mengaku bersyukur transfer ke Persija tidak terealisasi. Terlebih, performanya bersama Fortuna Sittard tengah menunjukkan perkembangan positif.

"Jika melihat bagaimana Fortuna dan saya tampil saat ini, saya justru senang transfer tersebut tidak terjadi," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Hubner juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima banyak pesan dari para penggemar sepak bola Indonesia ketika rumor kepindahannya ke Persija mencuat.

Menariknya, sebagian besar pesan yang diterimanya justru berisi saran agar dirinya tidak meninggalkan sepak bola Eropa.

"Ketika rumor transfer ke Persija muncul, saya menerima ribuan pesan dari penggemar sepak bola Indonesia. Mereka mengatakan, 'Jangan lakukan itu, tetaplah di Eropa!" ungkap Hubner.

"Orang mungkin berpikir mereka akan senang jika ada pemain Timnas Indonesia yang berkarir di kompetisi domestik. Namun, ternyata tidak demikian. Mereka justru lebih ingin melihat saya mencapai level tertinggi di Eropa karena hal itu dinilai lebih baik bagi tim nasional," tutup dia.

Saat ini, Hubner tak pernah absen dalam satu pun laga Fortuna Sittard di kompetisi domestik dari 13 penampilan. Penampilan apiknya di lapangan membuat timnya menempati peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Belanda atau Eredivisie dengan 20 poin, selisih enam poin dari pemuncak klasemen PSV Eindhoven.