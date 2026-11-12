Timnas Indonesia Uji Coba Lawan Bali United, John Herdman Pantau Perkembangan Pemain

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memastikan anak asuhnya akan menjalani laga uji coba tertutup melawan Bali United pada akhir pekan ini.

Pertandingan tersebut menjadi bagian dari pemusatan latihan (TC) skuad Garuda di Bali sekaligus kesempatan Herdman untuk melihat perkembangan anak asuhnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani TC di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Agenda tersebut berlangsung hingga 17 November 2026, bertepatan dengan periode FIFA Matchday.

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Dalam TC kali ini, Herdman memanggil 22 pemain, termasuk dua calon pemain naturalisasi yakni Noah Adnan dan Taisei Marukawa. Pemusatan latihan tersebut difokuskan untuk meningkatkan kemampuan para pemain tanpa agenda uji coba resmi melawan tim nasional negara lain.

Meski absen di FIFA Matchday November 2026, Timnas Indonesia tetap akan menjalani pertandingan uji coba yakni dengan klub lokal Bali United. Herdman menilai, klub berjuluk Serdadu Tridatu itu bisa menjadi lawan yang tepat untuk menguji tim asuhannya.

"Ya, kami akan melakukan latihan bersama dengan Bali United akhir pekan ini dengan status tertutup," kata Herdman, dikutip dari laman resmi Bali United, Kamis (12/11).

"Kami akan mencoba melawan salah satu klub dengan status papan atas klasemen untuk musim ini," ungkapnya.

Laga uji coba itu menjadi kesempatan bagi Herdman untuk memantau sejumlah pemain yang baru bergabung dengan Timnas Indonesia. Beberapa nama yang menarik perhatian adalah Taisei Marukawa, Noah Adnan, dan Alta Ballah.

Herdman mengaku ingin melihat sejauh mana kemampuan para pemain tersebut selama menjalani pemusatan latihan. Menurutnya, dinamika performa pemain di kompetisi membuat tim pelatih perlu memberikan kesempatan kepada para pemain untuk menunjukkan kualitasnya.

"Sepak bola itu dinamis, terkadang ada pemain yang sedang meningkat dan ada yang menurun performanya," tutur Herdman.

"Sehingga kami mencoba memberikan kesempatan untuk melihat kemampuan mereka di pemusatan latihan kali ini. Taisei (Marukawa) dan Alta (Ballah) adalah pemain yang memiliki kemampuan yang baik di liga (Super League) sejauh ini," pungkasnya.

Sementara, Bali United bukan lawan yang mudah bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, Serdadu Tridatu tengah menunjukkan performa impresif di kompetisi Super League 2026/2027.