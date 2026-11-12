Arema FC Resmi Tunjuk Yeyen Tumena sebagai Direktur Teknik, Ini Tugas Besarnya

JawaPos.com - Arema FC resmi menunjuk Yeyen Tumena sebagai Direktur Teknik pada Kamis (12/11/2026). Penunjukan mantan pemain Timnas Indonesia tersebut menjadi bagian dari rencana pembenahan organisasi klub yang telah disiapkan sejak awal musim 2026/2027.

Manajemen Arema FC menegaskan bahwa keputusan ini bukan reaksi mendadak terhadap performa tim yang sedang berjalan. Kehadiran Yeyen sudah masuk dalam agenda kerja jangka panjang klub untuk memperkuat fondasi sepak bola, terutama dalam pengelolaan aset olahraga dan sistem pembinaan pemain.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menjelaskan bahwa proses penunjukan Yeyen sebenarnya telah direncanakan sejak awal musim. Namun, sejumlah urusan administrasi dan penyesuaian agenda membuat pengumuman resminya baru bisa dilakukan pekan ini.

Menurut Yusrinal, pembenahan organisasi Arema FC tidak hanya menyasar tim utama, tetapi juga mencakup berbagai sektor pendukung klub. Karena itu, penunjukan Direktur Teknik menjadi salah satu langkah untuk memastikan program pengembangan sepak bola berjalan lebih terarah.

Dalam jabatan barunya, Yeyen memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan seluruh aset olahraga Arema FC. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi penyusunan kurikulum teknis, integrasi sistem pembinaan pemain, serta pengawasan terhadap aktivitas Akademi Arema FC.

Peran tersebut diharapkan bisa membantu klub membangun jalur pembinaan yang lebih terstruktur. Akademi menjadi salah satu perhatian penting karena Arema FC membutuhkan sistem yang mampu menghasilkan pemain potensial untuk memperkuat tim pada masa mendatang.

Selain mengurus pembinaan dan pengembangan aset olahraga, Yeyen juga akan membantu manajemen dalam menentukan kriteria pelatih kepala. Pengalamannya di dunia kepelatihan diharapkan bisa memberikan pertimbangan teknis agar sosok pelatih yang dipilih sesuai dengan filosofi permainan dan kebutuhan tim.

Yeyen bukan nama baru dalam sepak bola nasional. Mantan bek Timnas Indonesia tersebut memiliki lisensi kepelatihan AFC Pro dan pernah mengikuti program Primavera di Italia.

Pengalamannya juga cukup beragam. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Teknik Bhayangkara FC, instruktur pelatih PSSI, hingga Ketua Asosiasi Pelatih Profesional Sepak Bola Indonesia (APSSI). Yeyen juga pernah terlibat dalam tim analisis dan staf kepelatihan Timnas Indonesia.

Dengan pengalaman tersebut, Arema FC berharap Yeyen mampu membantu membangun sistem sepak bola klub secara menyeluruh. Manajemen ingin memastikan pengembangan tim tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk jangka panjang.