Alen Stajcic Targetkan Timnas Putri Indonesia Lolos Piala Asia 2029

JawaPos.com - Pelatih anyar Timnas Putri Indonesia, Alen Stajcic, siap menghadapi tantangan yang ada. Juru taktik asal Australia itu mengusung target membawa Garuda Pertiwi lolos ke Piala Asia 2029.

Stajcic dipercaya sebagai suksesor Satoru Mochizuki sebagai pelatih kepala Timnas Putri Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu menyadari bahwa rintangan yang akan dilalui dalam tiga tahun ke depan tidak mudah.

Pelatih yang pernah meraih kesuksesan bersama tim nasional putri Filipina itu bertekad mendongkrak peringkat Timnas Putri Indonesia serta membawa timnya kembali ke panggung Asia.

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“Kita memulai dari peringkat 105 dunia. Kita juga tahu bahwa dalam 15-20 tahun terakhir, kita tidak terlalu sering tampil di Piala Asia,” kata Stajcic beberapa hari lalu, dikutip Kamis (12/11).

“Tim kita sempat berlaga di Piala Asia 2022, tetapi tidak berhasil memenangkan satu pertandingan pun. Jadi, kita memulai dari titik yang menuntut kerja keras yang luar biasa,” sambungnya.

Stajcic pun menargetkan Timnas Putri Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2029. Untuk mewujudkan target tersebut, kata dia, Garuda Pertiwi perlu menggelar pemusatan latihan (TC) jangka panjang dan menjalani laga uji coba internasional untuk menambah pengalaman bermain.

“Khusus untuk tim senior, diperlukan kerja keras yang sangat besar agar tim ini mampu bersaing. Ini berarti kita harus banyak mengadakan pemusatan latihan serta melakoni berbagai pertandingan untuk menghadapi kondisi dan lawan yang beragam pengalaman yang kita perlukan demi lolos ke Piala Asia berikutnya pada tahun 2029,” terang Stajcic.

Stajcic mengungkapkan bahwa kerja keras saja belum tentu bisa membawa Timnas Putri Indonesia mencapai target tersebut. Menurutnya, kerja keras dari pemain perlu dibarengi dengan sinergi positif antara tim kepelatihan, federasi, pemain, hingga fans.

“Kita memang bisa saja mengatakan apa pun di sini, tetapi pada akhirnya, semua ini membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Para penggemar, organisasi, pemain, hingga staf pelatih,” terang dia.

“Semuanya harus bersinergi untuk memberikan peluang terbaik bagi para pemain agar bisa lolos ke Piala Asia mendatang. Oleh karena itu, 12 hingga 18 bulan ke depan akan difokuskan sepenuhnya,” pungkas Stajcic.

Stajcic memiliki rekam jejak panjang dalam dunia sepak bola putri. Ia pernah membawa Timnas Putri Australia melaju ke perempat final Piala Dunia Wanita 2015 dan Olimpiade 2026 di Rio de Janeiro, Brasil. Selain itu, ia juga membawa timnya meraih runner-up Piala Asia Wanita pada 2014 dan 2018.

Pelatih kelahiran Sydney, Australia, 2 November 1973, itu juga memiliki pencapaian gemilang ketika ditunjuk sebagai pelatih Timnas Putri Filipina pada Oktober 2021. Stajcic berhasil membawa Filipina mencapai semifinal Piala Asia Wanita 2022 serta mencetak sejarah dengan lolos Piala Dunia Wanita 2023.