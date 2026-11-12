Komite Banding PSSI Batalkan Hukuman Mauro Caballero, PSIM Jogja Dapat Kabar Baik

JawaPos.com - Komite Banding PSSI resmi mengabulkan permohonan banding PSIM Jogja terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Mauro Caballero. Keputusan tersebut membuat penyerang asal Paraguay itu bisa kembali memperkuat Laskar Mataram dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Keputusan Komite Banding PSSI diterbitkan pada Senin (9/11/2026) melalui Surat Keputusan Nomor 005/KEP/KB/BRI-SUPERLEAGUE/XI/2026. Dalam putusan tersebut, Komite Banding membatalkan seluruh sanksi yang sebelumnya dijatuhkan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kepada Mauro.

Sebelumnya, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 10 pertandingan, larangan memasuki stadion selama satu pertandingan, serta denda sebesar Rp350 juta kepada pemain tersebut.

Sanksi itu diberikan menyusul dugaan tindakan diskriminatif yang dilakukan Mauro saat PSIM Jogja menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Selasa (20/10/2026).

Dalam pertandingan tersebut, Mauro diduga melontarkan ucapan bernada rasis kepada salah satu pemain lawan pada menit ke-70. Dugaan tersebut kemudian menjadi dasar Komdis PSSI untuk menjatuhkan hukuman.

Namun, PSIM Jogja tidak menerima begitu saja keputusan tersebut dan mengajukan banding. Setelah melakukan peninjauan terhadap sejumlah bukti dan laporan pertandingan, Komite Banding akhirnya memutuskan untuk membatalkan sanksi.

Salah satu pertimbangan yang digunakan mengacu pada Pasal 97 ayat (1) Kode Disiplin PSSI Tahun 2025. Aturan tersebut menyebutkan bahwa fakta dalam laporan perangkat pertandingan dianggap sebagai bukti yang akurat.

Dalam perkara Mauro, laporan Match Commissioner mencatat bahwa wasit tidak mendengar secara jelas ucapan yang dituduhkan kepada pemain PSIM tersebut. Informasi itu juga sejalan dengan keterangan dari tim Video Assistant Referee (VAR).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komite Banding menilai bukti yang tersedia belum cukup untuk menyatakan Mauro melakukan tindakan diskriminatif. Permohonan banding PSIM Jogja pun akhirnya dikabulkan.

Keputusan ini sekaligus menjadi kabar baik bagi PSIM yang tengah menjalani persaingan di BRI Super League. Mauro kini sudah bisa kembali masuk dalam pilihan pelatih untuk pertandingan berikutnya.

Mauro Siap Kembali Perkuat PSIM Mauro berpeluang kembali tampil saat PSIM Jogja menghadapi Persik Kediri pada 21 November 2026. Kehadirannya tentu menjadi tambahan pilihan bagi tim dalam menghadapi pertandingan lanjutan kompetisi.

Mauro juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan, keluarga, manajemen PSIM Jogja, serta para suporter yang terus memberikan dukungan selama proses banding berlangsung.

Ia menegaskan bahwa dirinya selalu menentang segala bentuk rasisme dan menjunjung tinggi rasa hormat dalam sepak bola.

Sementara itu, Manajer Tim PSIM Jogja, Iksan Mahar, turut mengapresiasi keputusan Komite Banding PSSI. Menurutnya, putusan tersebut menjadi bukti bahwa klub dan Mauro memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi sikap saling menghormati.