Tiga Pemain Persita Perkuat Timnas Negara Asal, dari Kualifikasi Piala Afrika hingga TC di Bali

JawaPos.com - Tiga pemain Persita Tangerang mendapat kesempatan membela negara masing-masing pada jeda internasional November 2026. Mereka adalah Pablo Ganet, Tamirlan Kozubaev, dan Dion Markx yang akan menjalani agenda berbeda bersama tim nasional.

Pemanggilan ini menjadi kabar positif bagi Persita. Ketiga pemain tersebut dipercaya untuk memperkuat tim nasional masing-masing, mulai dari pertandingan kualifikasi Piala Afrika 2027, laga uji coba internasional, hingga pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Pablo Ganet menjadi salah satu pemain yang akan menjalani pertandingan kompetitif. Gelandang asal Guinea Khatulistiwa tersebut mendapat panggilan untuk memperkuat negaranya dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2027.

Guinea Khatulistiwa dijadwalkan menghadapi Zimbabwe sebanyak dua kali, masing-masing pada 12 dan 16 November 2026. Kedua pertandingan tersebut merupakan bagian dari persaingan Grup E.

Sebelumnya, Guinea Khatulistiwa telah memainkan dua pertandingan pada September lalu. Hasilnya, mereka mengawali perjalanan dengan kekalahan 0-2 dari Republik Demokratik Kongo, sebelum bangkit dan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sierra Leone.

Dua pertandingan melawan Zimbabwe menjadi kesempatan bagi Pablo Ganet dan rekan-rekannya untuk memperbaiki posisi di klasemen grup sekaligus menjaga peluang melaju ke putaran berikutnya.

Sementara itu, Tamirlan Kozubaev kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Kirgistan. Bek Persita tersebut masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menjalani dua pertandingan uji coba internasional.

Kirgistan akan menghadapi China Taipei pada 14 November, kemudian bertemu Vietnam pada 17 November 2026. Kedua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Nam Dinh, Vietnam.

Pemanggilan ini menjadi kabar baik bagi Tamirlan yang sebelumnya sempat mengalami cedera pada awal musim. Kondisinya kini telah membaik dan ia bahkan sudah kembali merumput bersama Persita.

Bek tersebut tampil saat Persita menghadapi Dewa United dalam ajang I.League Cup pada pekan lalu. Kembalinya Tamirlan tentu menjadi tambahan tenaga bagi tim sekaligus modal positif untuk menjalani agenda bersama tim nasional.

Adapun Dion Markx mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pemain belakang tersebut masuk dalam daftar 22 pemain yang disiapkan untuk menjalani training camp (TC) selama tujuh hari di Bali.

Agenda pemusatan latihan berlangsung pada 9-17 November 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang Timnas Indonesia untuk menjaga kesiapan tim menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

TC di Bali digelar setelah agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan berlangsung di kawasan Timur Tengah mengalami perubahan. Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul penundaan Piala Asia 2027 serta mempertimbangkan perkembangan situasi regional di kawasan tersebut.