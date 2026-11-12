Komite Banding Kabulkan Permohonan Banding PSIM atas Mauro Caballero, Sanksi 10 Laga Dianulir

JawaPos.com - Komite Banding PSSI secara resmi mengabulkan permohonan banding yang diajukan PSIM Yogyakarta terkait sanksi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI terhadap penyerang asing mereka, Mauro Caballero.

Dilansir dari laman resmi klub, Kamis, keputusan tertanggal 9 November lewat SK Nomor 005/KEP/KB/BRI-SUPERLEAGUE/XI/2026 ini menganulir sanksi larangan bermain 10 laga, larangan masuk stadion sekali, serta denda Rp350 juta dari Komdis PSSI pada 27 Oktober lalu.

Sanksi sebelumnya dijatuhkan atas dugaan ucapan rasial kepada pemain lawan saat melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 20 Oktober 2026.

Selanjutnya Komite Banding menilai bukti tidak cukup kuat karena laporan Match Commissioner dan tinjauan VAR menunjukkan wasit tidak mendengar jelas ucapan tersebut, sesuai Pasal 97 ayat (1) Kode Disiplin PSSI 2025.

Berkat putusan ini, Caballero bisa kembali tampil membela PSIM Yogyakarta saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-10 BRI Super League, 21 November mendatang.

Caballero menegaskan penolakannya terhadap rasisme, sementara Manajer PSIM Iksan Mahar menyambut baik putusan yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati tersebut.

Pemain asal Paraguay ini mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap semua pihak yang telah mendukungnya selama menunggu keputusan banding ini. Ia turut menegaskan bahwa dirinya adalah pemain yang menentang segala tindakan diskriminatif.

"Terima kasih kepada Tuhan, keluarga, PSIM Jogja, dan seluruh suporter atas dukungan yang telah diberikan selama masa sulit ini. Keputusan Komite Banding telah menegaskan bahwa saya tidak melakukan tindakan diskriminatif,” tutur Caballero.

Sementara itu, manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar turut memberikan apresiasi terkait putusan yang diterbitkan Komite Banding PSSI.