John Herdman Akui Sudah Pantau Arlyansyah dan Noah Adnan Sejak Lama

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengaku sudah memantau Arlyansyah Abdulmanan dan Noah Adnan dalam setahun terakhir sebelum akhirnya memanggilnya ke pemusatan latihan (TC). Ia ingin memanfaatkan momen TC kali ini sebaik mungkin karena dihuni cukup banyak wajah baru.

Sebanyak 22 pemain dipanggil oleh John Herdman untuk mengikuti TC di Bali United Training Center, Gianyar, Bali mulai 9 hingga 17 November 2026. Pemusatan latihan ini digelar untuk memenuhi agenda FIFA Matchday November 2026.

Skuad Garuda diketahui tidak akan menggelar uji tanding resmi. Hal itu dikarenakan belum ada calon lawan yang cocok. Mulanya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Yordania, tetapi situasi Timur Tengah yang tak menentu membuat laga tersebut batal.

Berhubung tidak ada laga uji coba internasional, Herdman memanfaatkan TC kali ini dengan memanggil sejumlah pemain baru yang sebelumnya tidak pernah ia panggil. Seperti Arlyansyah, Noah Adnan, Taisei Marukawa, Alta Ballah, hingga Rafael Struick.

“Inilah kesempatan yang saya dapatkan sekarang untuk melihat wajah-wajah yang biasanya tidak akan saya temui, untuk menilai kedalaman tim lebih lanjut,” kata Herdman di Bali, dikutip Kamis (12/11/2026).

Dari 22 pemain yang dipanggil, ternyata ada nama-nama yang sudah dipantau lama oleh Herdman. Keduanya adalah Arlyansyah dan Noah Adnan yang untuk pertama kalinya dipanggil ke TC Timnas Indonesia.

Arlyansyah merupakan penggawa Persija Jakarta yang kerap dipanggil ke Timnas kelompok usia. Sedangkan, Noah Adnan merupakan bek tengah Loudoun United FC yang memiliki darah keturunan Indonesia-Amerika Serikat.

“Untuk mendatangkan pemain-pemain yang telah saya pantau selama setahun terakhir, seperti Arly dari Persija dan Noah yang bermain di Amerika Serikat,” terang dia.

Selain itu, Herdman juga mengaku penasaran dengan Mees Hilgers. Juru taktik asal Inggris itu pun akan memanfaatkan TC Timnas Indonesia kali ini dengan sebaik mungkin.