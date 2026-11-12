Mitchell Baker Dinobatkan Sebagai Penyerang Terbaik Big East 2026

JawaPos.com - Penyerang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mitchell Baker, resmi dinobatkan sebagai Penyerang Terbaik 2026 atau Offensive Player of the Year oleh konferensi olahraga perguruan tinggi Amerika Serikat, BIG EAST Conference.

Penghargaan individu tertinggi bagi lini serang tersebut diumumkan dalam rilis resmi penghargaan musim reguler kompetisi sepak bola putra tingkat peeguruan tinggi tersebut pada Rabu (11/11). Pemain berusia 19 tahun yang membela tim Universitas Georgetown (Georgetown Hoyas) itu terpilih secara mutlak (unanimous) oleh seluruh jajaran pelatih di konferensi BIG EAST.

Selain menyabet gelar penyerang terbaik, Baker juga kembali masuk dalam daftar All-BIG EAST First Team secara mutlak untuk dua musim beruntun.

Berdasarkan laman resmi Georgetown, penyerang bertinggi badan 196 sentimeter tersebut mencatatkan 28 poin dari torehan 11 gol dan 6 assist hanya dalam 14 penampilan sepanjang musim reguler 2026. Catatan itu menjadikan Mitchell Baker sebagai pemain paling produktif di kompetisi tersebut.

Sejak resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 13 Juli 2026, Baker langsung menjadi mesin gol baru skuad Garuda di bawah asuhan pelatih John Herdman.

Pada ajang Piala AFF 2026 dan FIFA Asean cup 2026, pemain kelahiran Melbourne berdarah Yogyakarta-Semarang ini sukses mengoleksi total 9 gol dari 7 penampilan bersama Timnas Indonesia, termasuk mencetak hattrick pada laga debut kontra Kamboja dan borongan lima gol saat melibas Bangladesh 9-2.

Di luar prestasi bersama kampus dan timnas, Baker juga telah mencatatkan namanya di pentas sepak bola profesional Amerika Serikat setelah terpilih di urutan ke-10 putaran pertama MLS SuperDraft 2026 oleh klub Major League Soccer (MLS), Colorado Rapids.

Saat ini, Baker tidak ikut serta dalam pemusatan latihan (TC) timnas Indonesia di Bali karena masih fokus membela Georgetown Hoyas.