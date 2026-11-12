Javier Siverio Cetak 15 Gol, Striker PSMS Medan Unggul Jauh dalam Perburuan Top Skor

JawaPos.com - Striker asing PSMS Medan, Javier Siverio Toro, tampil tajam di Pegadaian Championship 2026/27. Penyerang asal Spanyol tersebut untuk sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 15 gol, meski baru memainkan delapan pertandingan hingga pekan kesembilan.

Catatan tersebut menjadi bukti ketajaman Siverio bersama Ayam Kinantan pada musim ini. Dia bahkan memiliki jarak cukup jauh dari para pesaing terdekatnya dalam daftar top skor sementara.

Penyerang PSPS Pekanbaru, Antonio Augusto Gamaroni de Carvalho, berada di posisi kedua dengan torehan 10 gol. Sementara itu, striker RANS Nusantara FC, Jan Martin Hoel Andersen, menempati urutan ketiga setelah mengumpulkan sembilan gol.

Produktivitas Siverio tidak lepas dari penampilannya yang konsisten dalam beberapa pertandingan. Pemain berusia 29 tahun tersebut sudah beberapa kali menjadi pembeda bagi PSMS Medan melalui gol-golnya.

Salah satu penampilan terbaiknya terjadi ketika PSMS menghadapi Persiraja Banda Aceh. Dalam pertandingan tersebut, Siverio berhasil mencetak empat gol sekaligus atau quattrick.

Dia juga pernah membukukan hattrick saat berhadapan dengan Persiku Kudus dan Persikad Depok. Selain tiga pertandingan tersebut, Siverio turut mencatatkan masing-masing satu gol ketika menghadapi PSIS Semarang, Semen Padang, PSPS Pekanbaru, Adhyaksa FC Bekasi, dan Sumsel United.

Meski memiliki catatan gol yang menonjol, Siverio tidak ingin menganggap pencapaiannya sebagai keberhasilan pribadi semata. Dia justru menilai produktivitasnya tidak terlepas dari permainan kolektif dan dukungan seluruh pemain PSMS Medan.

Menurut pemilik nomor punggung 9 tersebut, peran rekan-rekan setim sangat penting dalam membantunya mendapatkan peluang di depan gawang lawan.

"Saya sangat senang bisa mencetak banyak gol, tetapi itu terjadi karena kami semua bermain sangat bagus. Sebagai striker, saya mendapatkan banyak peluang karena teman-teman, pemain sayap, gelandang serang, dan kerja keras semua pemain," ujar Siverio.

Dengan kompetisi yang masih panjang, peluang Siverio untuk menambah pundi-pundi golnya terbuka lebar. PSMS Medan baru menyelesaikan putaran pertama Pegadaian Championship 2026/27 dan masih memiliki dua putaran pertandingan yang harus dijalani.

Selain itu, Ayam Kinantan juga akan menghadapi agenda I.League Cup 2026/27. Kesempatan tersebut bisa menjadi panggung tambahan bagi Siverio untuk menunjukkan ketajamannya.