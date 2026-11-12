Ditahan RANS Nusantara FC, Murilo Mendes Minta Barito Putera Segera Berbenah

JawaPos.com - PS Barito Putera harus puas mengakhiri putaran pertama Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil imbang. Menjamu RANS Nusantara FC di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (8/11), Laskar Antasari gagal mengamankan tiga poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Hasil tersebut tentu bukan yang diharapkan Barito Putera. Terlebih, tim asuhan Laskar Antasari sebelumnya sedang berada dalam tren positif setelah berhasil meraih empat kemenangan secara beruntun.

Rentetan hasil apik itu sempat membawa Barito Putera ke puncak klasemen sementara Grup A. Namun, posisi tersebut kemudian berhasil direbut Kendal Tornado FC yang tampil konsisten dalam persaingan putaran pertama.

Kegagalan meraih kemenangan atas RANS Nusantara FC menjadi catatan tersendiri bagi Barito Putera. Apalagi, mereka sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol tambahan, tetapi belum mampu memaksimalkannya dengan baik.

Striker Barito Putera, Murilo Mendes, mengakui timnya sedikit kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Menurutnya, Barito Putera memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih baik, tetapi kurang efektif dalam memanfaatkan peluang yang tercipta.

Murilo menilai kegagalan mengonversi peluang menjadi gol akhirnya membuat tim harus menerima konsekuensinya. Dalam sepak bola, situasi seperti itu memang kerap terjadi ketika sebuah tim tidak mampu memaksimalkan kesempatan yang didapat.

"Jika gagal mencetak gol Anda akan mendapat ganjaran. Itu yang terjadi," tuturnya.

Meski demikian, pemain asal Brasil tersebut tidak ingin terlalu larut dalam kekecewaan. Ia berharap Barito Putera bisa menjadikan hasil imbang melawan RANS Nusantara FC sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Menurut Murilo, masih ada cukup waktu bagi tim untuk memperbaiki kekurangan sebelum kompetisi kembali bergulir. Jeda FIFA Matchday menjadi kesempatan penting bagi seluruh pemain dan tim pelatih untuk melakukan pembenahan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan tentu penyelesaian akhir. Barito Putera harus lebih efektif ketika mendapatkan peluang, sehingga dominasi permainan maupun kesempatan yang tercipta bisa menghasilkan gol.

Murilo juga menegaskan bahwa seluruh pemain harus memanfaatkan waktu jeda kompetisi dengan bekerja lebih keras. Ia optimistis Barito Putera bisa kembali tampil lebih baik ketika memasuki putaran kedua.

"Kami punya waktu 10 hari bekerja keras untuk kembali ke putaran kedua dan memenangkan lebih banyak pertandingan lagi," bebernya.

Dengan persaingan Grup A yang masih ketat, Barito Putera tentu tidak boleh kehilangan banyak poin pada putaran kedua. Target untuk kembali bersaing di papan atas membutuhkan konsistensi, terutama saat menghadapi tim-tim pesaing.