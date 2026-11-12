Nor Halid Janji Kerja Lebih Keras, Barito Putera Siapkan Evaluasi di Jeda Kompetisi

JawaPos.com – Penjaga gawang PS Barito Putera, Nor Halid, menjadikan jeda kompetisi sebagai kesempatan bagi timnya untuk melakukan evaluasi. Dia berharap Laskar Antasari bisa memperbaiki sejumlah kekurangan dan tampil lebih baik saat memasuki putaran kedua Championship 2026/2027.

Barito Putera menutup putaran pertama dengan hasil imbang saat menjamu RANS Nusantara FC. Bermain di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (8/11), kedua tim harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Hasil tersebut tentu belum sesuai dengan harapan Barito Putera. Terlebih, Laskar Antasari memiliki kesempatan untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri, tetapi belum mampu memaksimalkan peluang sepanjang pertandingan.

Nor Halid mengakui bahwa timnya masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter karena belum bisa memberikan hasil maksimal pada pertandingan terakhir putaran pertama tersebut.

Menurutnya, kegagalan memanfaatkan sejumlah peluang menjadi salah satu hal yang disesalkan dari pertandingan melawan RANS Nusantara FC.

"Mohon maaf belum bisa memberikan hasil yang terbaik pada pertandingan lawan RANS Nusantara FC. Kami tidak bisa memanfaatkan kesempatan dan hanya menutup putaran pertama dengan hasil seri," ujarnya.

Nor Halid Minta Barito Putera Berbenah Meski demikian, penjaga gawang bernomor punggung 1 itu memastikan para pemain tidak ingin terlalu lama larut dalam kekecewaan. Hasil imbang tersebut justru menjadi bahan evaluasi agar Barito Putera bisa menunjukkan perkembangan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

Jeda kompetisi akan dimanfaatkan para pemain untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus membenahi kekurangan yang masih terlihat selama putaran pertama.

Nor Halid menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki tanggung jawab untuk bekerja lebih keras. Dia berharap persiapan selama masa jeda bisa memberikan dampak positif ketika kompetisi kembali bergulir.

"Pastinya, kami pemain akan bekerja lebih keras lagi ke depannya. Menatap putaran kedua, kami akan fokus benahi yang jadi kekurangan kami," tegasnya.

Barito Putera Kembali Berlatih pada 14 November Sementara itu, Barito Putera memberikan waktu libur selama lima hari kepada seluruh pemain setelah menyelesaikan pertandingan terakhir putaran pertama. Skuad Laskar Antasari dijadwalkan kembali menjalani latihan pada Sabtu (14/11).

Kesempatan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan para pemain untuk memulihkan kondisi sebelum kembali menjalani program latihan.