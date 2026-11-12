Ragnar Oratmangoen Antusias Gabung TC Timnas Indonesia, Puji Fasilitas Latihan di Bali

JawaPos.com – Ragnar Oratmangoen mengaku senang bisa bergabung dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. Pemain Persib Bandung itu bahkan memuji fasilitas latihan yang disediakan karena dinilai sangat mendukung persiapan tim.

Ragnar menjadi satu-satunya pemain Persib Bandung yang mendapat panggilan dari pelatih John Herdman untuk mengikuti agenda latihan Timnas Indonesia. Pemusatan latihan tersebut resmi dimulai pada Selasa (10/11/2026) dengan memanfaatkan fasilitas lapangan latihan Bali United.

Menurut Ragnar, suasana latihan di Pulau Dewata memberikan kesan positif bagi para pemain. Selain fasilitas yang memadai, kondisi cuaca di Bali juga dinilai mendukung mereka untuk menjalani program latihan secara maksimal.

"Ya, saya rasa ini sangat bagus, fasilitasnya memadai. Kami semua senang berada di sini, cuacanya bersahabat, dan menurut saya ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk menjalani sesi latihan berkualitas serta menunjukkan kemampuan kami kepada pelatih," ujar Ragnar, dikutip Kamis (12/11).

Ragnar Oratmangoen Tak Merasa Lelah Ikuti TC Timnas Indonesia Kesempatan mengikuti TC Timnas Indonesia datang di tengah padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani Persib musim ini. Meski harus melewatkan jatah libur bersama klub, Ragnar memastikan dirinya tidak mengalami masalah kebugaran.

Pemain naturalisasi tersebut mengaku masih memiliki kondisi fisik yang cukup prima untuk mengikuti seluruh program latihan John Herdman. Salah satu alasannya adalah menit bermain yang tidak terlalu banyak bersama Persib akibat sempat mengalami cedera.

"Saya tidak merasa lelah. Tentu saja kami memiliki banyak pertandingan bersama Persib, namun saya tidak bermain terlalu sering karena sempat mengalami cedera, dan Persib juga memiliki banyak pemain yang bisa diturunkan," terang dia.

Ragnar juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak keberatan kehilangan waktu istirahat demi memenuhi panggilan negara. Sebaliknya, dia justru menikmati kesempatan kembali berkumpul dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia.

"Jadi bagi saya pribadi tidak masalah tidak mendapatkan hari libur. Saya senang berada di sini, berkumpul bersama tim, dan berlatih bersama rekan-rekan," tandas Ragnar.

Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United Baca Juga:Nico Sitepu Borong Dua Gol, Persikad Depok Tutup Putaran Pertama di Tiga Besar

Sebelumnya, pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memutuskan memberikan waktu istirahat kepada para pemain selama lima hari. Pelatih asal Kroasia itu menganggap jeda kompetisi karena agenda internasional menjadi momentum tepat bagi anak asuhnya untuk memulihkan kondisi fisik dan mental.