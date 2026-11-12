Persib Bandung Serahkan Jersey Khusus untuk Keluarga Roby Tile, Bobotoh Korban Kecelakaan

JawaPos.com – Persib Bandung menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Roby 'Tile' Kurniawan, seorang Bobotoh asal Bogor yang menjadi korban kecelakaan di Tol Tegal KM 282, Jawa Tengah, Minggu (8/11/2026). Kepergian Roby meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kerabat, tetapi juga bagi keluarga besar Persib Bandung.

Sebagai bentuk kepedulian, perwakilan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat mendatangi kediaman almarhum di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Community Development Persib Bandung, Norman Hadyanto, hadir bersama sejumlah Bobotoh asal Bandung untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

Roby diketahui sedang dalam perjalanan menuju Semarang untuk memberikan dukungan langsung kepada Persib Bandung yang dijadwalkan menghadapi Java United di Stadion Jatidiri. Namun, perjalanan untuk mendukung tim kesayangannya tersebut berakhir tragis setelah ia mengalami kecelakaan.

Bagi Persib Bandung, dukungan Bobotoh selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan klub. Karena itu, kepergian Roby turut menjadi kehilangan bagi tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

Persib Bandung Kenang Loyalitas Roby Tile Norman Hadyanto menyampaikan bahwa manajemen Persib Bandung turut merasakan kesedihan atas kepergian salah satu pendukung setianya itu. Ia juga mengenang Roby sebagai sosok yang memiliki kecintaan besar terhadap klub.

"Mewakili manajemen Persib Bandung, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Roby Kurniawan. Kami turut merasakan kehilangan. Almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan memiliki kecintaan yang besar kepada Persib," ujar Norman.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan Roby selama menjadi bagian dari Bobotoh.

Dalam kunjungan tersebut, manajemen Persib Bandung turut menyerahkan tiga jersey kepada keluarga almarhum. Salah satunya merupakan jersey player issue home dengan tulisan 'Roby Tile' sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang telah memberikan dukungan kepada Maung Bandung.

Dua jersey lainnya diberikan kepada kedua putri almarhum. Pemberian tersebut menjadi bentuk perhatian klub kepada keluarga yang ditinggalkan.

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Roby meninggal dunia pada usia 34 tahun. Ia meninggalkan seorang istri dan dua putri yang masih kecil. Selain dikenal sebagai Bobotoh yang loyal, Roby juga merupakan sosok ayah dan suami yang sangat menyayangi keluarganya.

Kakak kandung almarhum, Eman Sumantri, menyampaikan apresiasi kepada manajemen Persib Bandung yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi keluarga mereka.

"Terima kasih kepada manajemen Persib Bandung yang sudah datang dan memberikan perhatian kepada keluarga kami. Kami sangat menghargai kepedulian yang diberikan," kata Eman.

Keluarga juga menyampaikan permohonan maaf apabila semasa hidupnya Roby pernah melakukan kesalahan.