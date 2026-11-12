Nico Sitepu Borong Dua Gol, Persikad Depok Tutup Putaran Pertama di Tiga Besar

JawaPos.com – Persikad Depok berhasil menutup putaran pertama Championship 2026/2027 dengan hasil positif. Serigala Margonda mengakhiri paruh musim di posisi ketiga klasemen sementara Grup A setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Persiku Kudus di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (8/11).

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persikad Depok untuk menghadapi persaingan pada putaran kedua. Tambahan tiga poin membuat mereka mengoleksi 16 poin dari sembilan pertandingan yang telah dijalani.

Dalam pertandingan melawan Persiku, Persikad tampil dominan dan mampu mencetak empat gol tanpa balas. Nico Sitepu menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah berhasil memborong dua gol.

Sementara itu, dua gol lainnya masing-masing dicetak oleh Gustavo Franca dan F. Ramadoni. Hasil ini sekaligus menunjukkan ketajaman lini serang Persikad saat tampil di hadapan pendukungnya.

Nico Sitepu Apresiasi Kerja Sama Tim Persikad Depok Nico Sitepu mengungkapkan bahwa keberhasilan timnya meraih kemenangan besar tidak terlepas dari kerja sama seluruh pemain. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan instruksi pelatih menjadi salah satu faktor penting yang membuat Persikad mampu menguasai jalannya pertandingan.

"Kunci yang membuat Persikad mampu mendominasi permainan dan menang besar di laga ini. Terutama ya berkat kerja sama tim, rekan-rekan menjalankan rencana pelatih dengan baik, ya hasilnya bagus," ujar Nico selepas pertandingan.

Bagi Nico, torehan dua gol dalam pertandingan tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri. Ia merasa senang karena bisa memberikan kontribusi langsung bagi tim sekaligus membantu Persikad mengamankan tiga poin penting.

"Perasaannya senang, bahagia ya, bisa memberikan yang terbaik buat Persikad, ya Alhamdulillah buat hari ini kita mendapatkan 3 poin," tambahnya.

Persikad Depok Belum Puas meski Berada di Tiga Besar Meski berhasil mengakhiri putaran pertama di posisi tiga besar, Nico menegaskan bahwa pencapaian tersebut belum membuat para pemain merasa puas. Ia menyadari masih banyak pertandingan yang harus dihadapi dan Persikad membutuhkan konsistensi untuk mempertahankan posisi di papan atas.

Persikad saat ini mengumpulkan 16 poin dari lima kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam sembilan pertandingan. Catatan tersebut menjadi modal awal untuk memperbaiki performa pada putaran berikutnya.

"Belum, belum puas ya, kami belum merasa puas, masih banyak pertandingan-pertandingan ke depannya. Alhamdulillah kami bisa menutup putaran pertama di tiga besar, Alhamdulillah," pungkasnya.