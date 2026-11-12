Madura United Akhiri Libur Lebih Cepat, Lulinha dkk Jaga Momentum Kemenangan

JawaPos.com – Madura United FC memilih mengakhiri masa libur lebih cepat selama jeda internasional FIFA Matchday November 2026. Luis Marcelo Morais dos Reis atau yang lebih dikenal dengan Lulinha bersama rekan-rekannya kembali menjalani latihan di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (11/11).

Keputusan tersebut diambil setelah tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu sebelumnya mendapatkan jatah libur selama empat hari. Waktu istirahat diberikan setelah Madura United meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Arema FC pada pertandingan pekan sebelumnya.

Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam, menjadi hasil positif bagi Madura United. Kemenangan itu sekaligus memperkuat posisi mereka dalam persaingan papan atas klasemen sementara Super League 2026/2027.

Madura United Ingin Menjaga Momentum Kemenangan Manajer Madura United, Umar A. Wachdin, menjelaskan bahwa keputusan untuk kembali menggelar latihan lebih awal merupakan bagian dari persiapan menghadapi pertandingan berikutnya. Menurutnya, jeda kompetisi menjadi kesempatan tepat untuk menjaga kondisi pemain sekaligus melakukan sejumlah evaluasi.

Manajemen dan tim pelatih tidak ingin para pemain terlalu lama beristirahat hingga kehilangan ritme permainan yang sudah terbentuk. Apalagi, perjalanan Madura United di kompetisi musim ini masih cukup panjang.

"Kami tidak ingin terlena dengan hasil baik, jadi kami jadwalkan latihan lebih awal. Untuk apa? Tentu sebagai upaya menjaga momentum bagus kami," ujar Umar, Rabu (11/11) malam.

Saat ini, Madura United berada di posisi keempat klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan koleksi 19 poin. Raihan tersebut membuat Laskar Sape Kerrab terus bersaing dengan sejumlah tim penghuni papan atas.

Jumlah poin Madura United sebenarnya sama dengan Bali United FC. Namun, mereka masih kalah dalam produktivitas gol dari Serdadu Tridatu yang sejauh ini telah mengoleksi 26 gol dan menjadi salah satu tim paling produktif di kompetisi.

Situasi tersebut membuat Madura United masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan performa, terutama dalam menjaga konsistensi permainan. Dengan masih tersisa 25 pertandingan, peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen tentu masih terbuka.

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Selain menjaga momentum kemenangan, Madura United juga harus mulai mempersiapkan diri menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat setelah FIFA Matchday.

Skuad asuhan Jose Gokes dijadwalkan kembali tampil di Super League 2026/2027 dengan menghadapi Garudayaksa FC pada 20 November mendatang. Pertandingan tersebut akan menjadi ujian berikutnya bagi Lulinha dan kawan-kawan untuk mempertahankan posisi di papan atas.

Menariknya, hanya berselang empat hari setelah pertandingan tersebut, Madura United sudah harus kembali bertanding. Kali ini, mereka akan menghadapi Persela Lamongan dalam lanjutan babak penyisihan grup I.League Cup 2026/2027.