Tim Geypens Berpeluang Jadi Gelandang Timnas Indonesia, John Herdman Soroti Potensinya

JawaPos.com – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, melihat potensi lain dari pemain Bali United FC, Tim Geypens. Pemain berusia 20 tahun tersebut tidak hanya diproyeksikan untuk mengisi sektor pertahanan, tetapi juga berpeluang mendapat peran baru sebagai gelandang tengah skuad Garuda.

Penilaian tersebut muncul setelah Herdman melihat perkembangan Geypens bersama Bali United di kompetisi Super League 2026/2027. Pemain kelahiran Belanda itu dinilai memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi sehingga bisa memberikan pilihan tambahan bagi Timnas Indonesia.

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Selama memperkuat Bali United, Geypens tidak hanya menjalankan tugas sebagai bek tengah. Dia juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu alasan Herdman ingin mencoba kemampuannya di area tengah lapangan.

Herdman mengaku cukup tertarik dengan perkembangan Geypens sepanjang musim ini. Menurutnya, sang pemain mulai menunjukkan kedewasaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan peran berbeda di dalam tim.

"Saya cukup antusias. Musim ini, dia menunjukkan kedewasaan yang nyata dengan mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah, dalam sebuah tim yang sedang tampil dengan baik," kata mantan pelatih Timnas Kanada tersebut.

John Herdman Ingin Melihat Tim Geypens Bermain di Lini Tengah Herdman juga mengingat kembali pengalaman Geypens ketika memperkuat Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Saat itu, kondisi fisik sang pemain dinilai belum mencapai level terbaik.

Selain itu, kesempatan bermain yang didapatkannya juga masih terbatas. Dalam rentang waktu empat bulan, Geypens hanya tampil satu atau dua kali sehingga Herdman belum memiliki cukup kesempatan untuk menilai kemampuannya secara menyeluruh.

Pada kesempatan tersebut, Geypens lebih banyak ditempatkan sebagai bek sayap dengan karakter menyerang. Namun, Herdman kini memiliki rencana berbeda untuk melihat potensi pemain Bali United itu.

"Waktu itu, kami menempatkannya di posisi sebagai bek sayap yang aktif menyerang. Saya menyukai apa yang dilakukan Johnny Jansen di Bali, dan saya ingin melihat Tim bermain di area tengah lapangan," ujarnya.

Herdman memastikan Geypens akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba peran sebagai gelandang tengah. Posisi tersebut menjadi salah satu sektor yang ingin diperkuatnya dalam membangun komposisi permainan Timnas Indonesia.

"Jadi, kami akan memberinya kesempatan untuk bermain di posisi gelandang tengah. Menurut saya, itu adalah area yang ingin saya perkuat dengan kehadiran Tim," lanjut Herdman.

Tim Geypens Berpeluang Tunjukkan Kemampuan di TC Timnas Indonesia Saat ini, sebanyak 22 pemain Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali pada 9–17 November 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan Herdman dalam membangun tim, meskipun dua pertandingan uji coba FIFA Matchday November melawan Yordania dan Kuwait batal digelar akibat situasi di Timur Tengah.