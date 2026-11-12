Didik Wahyu Siapkan Adhyaksa FC Hadapi Putaran Kedua Usai Imbang Lawan Semen Padang

JawaPos.com – Adhyaksa FC Bekasi bertekad melakukan pembenahan untuk menghadapi putaran kedua Championship 2026/2027. Bek andalan mereka, Didik Wahyu, menegaskan pentingnya kerja keras dan kekompakan tim agar bisa tampil lebih baik pada paruh kedua kompetisi.

Optimisme tersebut disampaikan Didik setelah Adhyaksa FC membawa pulang satu poin dari markas Semen Padang FC. Kedua tim bermain imbang 1-1 dalam pertandingan penutup putaran pertama Grup A yang berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu.

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Dalam pertandingan tersebut, Adhyaksa FC harus bekerja keras menghadapi tekanan tuan rumah. Didik Wahyu menjadi salah satu pemain yang berperan penting di lini belakang dengan penampilan disiplin untuk meredam serangan Semen Padang FC.

Pemain kelahiran Rembang itu mengapresiasi perjuangan seluruh rekan setimnya. Menurutnya, hasil imbang tersebut tidak lepas dari kerja keras dan kebersamaan para pemain sepanjang pertandingan.

Dia mengakui laga melawan Semen Padang FC bukan pertandingan yang mudah. Namun, seluruh pemain mampu menjaga fokus dan saling membantu hingga peluit panjang dibunyikan.

"Alhamdulillah ya, pertandingan yang berat, tapi kita bisa melewatinya bareng-bareng. Kerja keras, kerja kompak, ya alhamdulillah ini hasilnya satu poin," ujar Didik seusai pertandingan.

Didik Wahyu Ingin Adhyaksa FC Tampil Lebih Baik pada Putaran Kedua Meski bersyukur dengan tambahan satu angka, Didik tidak menutupi bahwa Adhyaksa FC sebenarnya datang ke Jakarta dengan target meraih kemenangan. Tambahan tiga poin tentu menjadi hasil yang lebih ideal untuk menutup putaran pertama.

Kendati demikian, satu poin dari pertandingan tandang tetap menjadi hasil yang patut disyukuri. Didik berharap raihan tersebut bisa menjadi modal bagi Adhyaksa FC untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan pada putaran kedua.

"Ya, dibilang bagus, kita datang sebenarnya ingin tiga poin. Ya, kalau bersyukur dapat satu poin, ya alhamdulillah menutup putaran pertama ini, dan kita menatap putaran kedua lebih baik lagi," tuturnya.

Bagi Didik, pembenahan tim tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas permainan, tetapi juga menjaga semangat kebersamaan di antara para pemain. Konsistensi dalam bekerja keras menjadi hal penting jika Adhyaksa FC ingin memperbaiki pencapaian mereka pada paruh kedua musim.

Dia pun berharap seluruh anggota skuad bisa mempertahankan kekompakan dan meningkatkan kontribusi masing-masing ketika kompetisi kembali bergulir.

"Lebih kerja keras lagi, kompak, ya kerja keras bersama-sama," pungkasnya.