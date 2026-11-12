Persebaya Tertahan di Peringkat 7, Tavares Manfaatkan Jeda Internasional untuk Berbenah

JawaPos.com – Persebaya Surabaya harus segera berbenah setelah menelan kekalahan dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Hasil negatif tersebut membuat Green Force masih tertahan di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 13 poin.

Kekalahan dari Persija juga menjadi yang kedua bagi Persebaya sepanjang kompetisi musim ini. Hasil tersebut tentu menyisakan kekecewaan, terlebih tim asuhan Bernardo Tavares sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengakui para pemain dan seluruh anggota tim merasa kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Menurutnya, para pemain sudah berusaha memberikan kemampuan terbaik, tetapi hasil akhir belum berpihak kepada tim asal Kota Pahlawan itu.

"Orang-orang sangat sedih. Ada yang frustrasi, karena mereka telah memberikan segalanya dan sayangnya kami kalah," kata Bernardo Tavares.

Kekalahan yang terjadi pada menit-menit akhir pertandingan memang menjadi pukulan tersendiri bagi Persebaya. Apalagi, mereka sempat menunjukkan permainan cukup baik dan memiliki beberapa kesempatan untuk mencetak gol lebih dahulu.

Francisco Rivera juga tidak menutupi kekecewaannya setelah Persebaya gagal membawa pulang hasil positif. Pemain asal Meksiko tersebut menilai timnya sebenarnya mampu menciptakan peluang, terutama pada babak pertama.

"Seperti yang coach katakan, di babak pertama kita main bagus, kita punya kesempatan untuk cetak gol, tapi kita tidak bisa," ujar Rivera.

Dia juga menyoroti bagaimana Persija mampu memanfaatkan kesempatan pada babak kedua hingga mencetak gol menjelang pertandingan berakhir.

"Di babak kedua kita bikin bagus, tapi Persija cetak gol di menit terakhir. Semua pemain sedih dan kecewa. Kita tidak memberikan 100 persen sampai menit terakhir, dan akhirnya kita kalah," imbuhnya.

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Jeda internasional menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan. Meski demikian, Bernardo Tavares memastikan para pemain tidak akan mendapatkan waktu libur terlalu panjang.

Pasalnya, Persebaya masih memiliki agenda pertandingan internasional melawan Western Australia Football Team. Laga bertajuk International Friendly Game tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

"Namun, kami memiliki pertandingan lagi di tanggal 15, jadi kami tidak bisa memberikan libur terlalu banyak," jelas pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.

Dengan jadwal itu, Bernardo Tavares harus mengatur program latihan agar pemain memiliki waktu cukup untuk memulihkan kondisi sekaligus menjalani evaluasi.

Pembenahan diperkirakan akan difokuskan pada penyelesaian akhir dan pengambilan keputusan saat mendapatkan peluang. Selain itu, konsentrasi hingga menit terakhir juga menjadi aspek penting yang perlu diperbaiki.