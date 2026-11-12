Ragnar Oratmangoen Senang Gabung TC Timnas Indonesia di Bali, Rela Lewatkan Libur Persib

JawaPos.com – Ragnar Oratmangoen tak keberatan melewatkan jatah libur bersama Persib Bandung demi memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Winger berusia 28 tahun itu justru mengaku senang bisa kembali bergabung dengan skuad Garuda dalam pemusatan latihan (TC) di Bali.

Ragnar menjadi satu-satunya pemain Persib Bandung yang mendapat panggilan dari pelatih John Herdman untuk mengikuti agenda latihan Timnas Indonesia tersebut. Pemusatan latihan yang berlangsung selama kurang lebih sepekan itu digelar untuk mengisi kekosongan jadwal pertandingan internasional pada periode November ini.

Kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia datang setelah Persib melewati rangkaian pertandingan dengan jadwal cukup padat. Dalam kurun waktu 30 hari, Maung Bandung harus melakoni 10 pertandingan di berbagai kompetisi.

Meski demikian, padatnya agenda bersama klub tidak membuat Ragnar merasa kelelahan. Dia justru menegaskan bahwa kondisi fisiknya masih cukup baik untuk menjalani latihan bersama Timnas Indonesia.

"Tidak, saya tidak lelah. Tentu saja, kami memiliki banyak pertandingan bersama Persib," kata Ragnar, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis (12/11).

Ragnar merasa kondisinya relatif lebih bugar dibandingkan beberapa rekan setimnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kesempatan beristirahat yang didapatkannya karena sempat absen dalam sejumlah pertandingan akibat cedera.

“Saya tidak terlalu banyak bermain karena cedera," ucapnya.

Karena itu, Ragnar sama sekali tidak keberatan melewatkan jatah libur lima hari yang diberikan pelatih Persib, Igor Tolic. Baginya, kesempatan memperkuat Timnas Indonesia merupakan hal menyenangkan meski harus mengorbankan waktu istirahat bersama klub.

"Jadi bagi saya tidak masalah jika saya tidak memiliki hari libur. Saya suka berada di sini, bersama tim, dan berlatih di sini bersama tim," terangnya.

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Persib memang tengah menghadapi tantangan besar pada musim ini dengan mengikuti empat kompetisi sekaligus. Selain Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2), Pangeran Biru juga ambil bagian dalam ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup serta League Cup.

Di tengah padatnya agenda tersebut, pelatih Igor Tolic sebelumnya memutuskan memberikan waktu istirahat kepada para pemainnya. Pelatih asal Kroasia itu menganggap jeda kompetisi karena agenda internasional menjadi momentum tepat bagi anak asuhnya untuk memulihkan kondisi fisik dan mental.