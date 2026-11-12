Sergio Farias Resmi Latih Borneo FC, Eks Pelatih Persija Bawa Modal Lima Gelar Juara

JawaPos.com – Borneo FC Samarinda resmi menunjuk Sergio Farias sebagai pelatih kepala baru untuk melanjutkan perjuangan Pesut Etam di Super League 2026/2027.

Pelatih asal Brasil yang memiliki koleksi lima gelar juara tersebut menggantikan Mauro Jeronimo setelah manajemen melakukan evaluasi seusai pertandingan melawan PSM Makassar pada pekan kesembilan.

Kehadiran Farias menjadi langkah baru Borneo FC dalam menghadapi persaingan kompetisi yang semakin ketat. Dia juga membawa Jose Fernando sebagai pelatih fisik untuk membantu meningkatkan kebugaran dan kesiapan para pemain.

Mengapa Borneo FC Samarinda Memilih Sergio Farias? Penunjukan Sergio Farias menandai dimulainya era kepelatihan baru Borneo FC Samarinda setelah berakhirnya kerja sama dengan Mauro Jeronimo.

Manajemen Pesut Etam mengambil keputusan tersebut seusai pertandingan kandang melawan PSM Makassar di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/11/2026).

Tidak hanya Mauro Jeronimo, dua anggota staf kepelatihan sebelumnya juga dipastikan meninggalkan klub asal Kalimantan Timur tersebut. Mereka adalah Claudio de Costa dan Chu Viet Huang yang selama ini turut mendampingi perjalanan Borneo FC.

Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi ketiganya selama menangani tim pada musim ini.

Pergantian tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi Farias untuk membangun pendekatan kepelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Pesut Etam.

Pengalaman panjang Farias di sepak bola Asia menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi tantangan barunya. Apalagi, pelatih berkebangsaan Brasil itu pernah merasakan atmosfer kompetisi Indonesia ketika menangani Persija Jakarta pada 2020.

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Sergio Farias bukan sosok asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Dia pernah menangani Persija Jakarta sekitar enam tahun lalu.

Namun, kiprahnya bersama Macan Kemayoran harus berakhir lebih cepat setelah pandemi Covid-19 menghentikan aktivitas kompetisi sepak bola nasional.

Pengalaman tersebut rupanya meninggalkan kesan tersendiri bagi Farias hingga akhirnya menerima tawaran Borneo FC Samarinda. Dia mengaku sudah memahami karakter kompetisi Indonesia sekaligus kualitas permainan para pemain.

Dalam sesi latihan perdana di Stadion Segiri, Farias langsung memperkenalkan diri kepada seluruh anggota skuad Pesut Etam.

Dia menyampaikan sambutan sederhana untuk membangun komunikasi awal dengan para pemain yang akan bekerja bersamanya.

"Nama saya Sergio Farias, mungkin ada beberapa yang sudah kenal, mungkin ya, ada yang belum kenal," sapa Farias saat membuka perkenalannya di hadapan skuad Borneo FC.

Farias kemudian mengingat pengalamannya ketika pertama kali menjalani karier kepelatihan di Indonesia bersama Persija Jakarta. Menurutnya, situasi pandemi menjadi penyebab utama perjalanan tersebut tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana awal.

"Saya pernah bekerja di Indonesia, namun karena pandemi COVID-19, saya harus memutus kontrak pada waktu itu. Tapi saya sudah tahu bagaimana Liga Indonesia, ya tahu juga kualitas permainan di atas lapangan," dia menambahkan.

Pengalaman sebelumnya membuat Farias tidak perlu memulai proses pengenalan sepak bola Indonesia sepenuhnya dari awal. Pengetahuannya mengenai karakter pemain dan dinamika pertandingan menjadi salah satu alasan penting di balik keputusannya menerima tantangan baru bersama Pesut Etam.

"Itu hal-hal yang kenapa saya tertarik kembali," ungkapnya.

Lima Gelar Juara Sergio Farias, Seberapa Mentereng Prestasinya? Sergio Farias datang ke Borneo FC Samarinda dengan catatan lima gelar juara sepanjang perjalanan kepelatihannya, berdasarkan data Transfermarkt.

Prestasi tersebut mencakup keberhasilan bersama Brasil U-17 hingga pencapaian bergengsi bersama klub Korea Selatan, Pohang Steelers.

Gelar pertama dalam daftar tersebut diraih ketika Farias membawa Brasil U-17 menjuarai South American Under-17 Championship musim 2000/2001. Keberhasilan itu menjadi salah satu bukti pengalamannya menangani pemain muda di level internasional.

Pencapaian berikutnya datang ketika Farias menangani Pohang Steelers di Korea Selatan. Dia berhasil mengantarkan klub tersebut menjadi juara kompetisi liga domestik pada musim 2006/2007.

Kesuksesan bersama Pohang Steelers berlanjut dengan keberhasilan menjuarai South Korean Cup pada musim 2007/2008. Farias kemudian menambah koleksi trofinya dengan memenangkan South Korean League Cup musim 2008/2009.

Prestasi paling bergengsi dalam daftar tersebut adalah keberhasilan membawa Pohang Steelers menjuarai AFC Champions League musim 2008/2009.

Gelar kontinental itu menjadi pencapaian penting yang memperlihatkan kapasitas Farias dalam bersaing menghadapi klub-klub terbaik Asia.

Lima trofi tersebut menjadi bagian penting dari rekam jejak pelatih baru Borneo FC Samarinda. Meski begitu, pengalaman dan prestasi masa lalu tetap harus diterjemahkan menjadi hasil positif dalam persaingan Super League 2026/2027.

Apa Target Sergio Farias Bersama Borneo FC Samarinda? Sergio Farias langsung menekankan pentingnya kedisiplinan, perkembangan permainan, dan kekompakan seluruh anggota Borneo FC Samarinda.

Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan pertamanya dengan para pemain saat memimpin latihan di Stadion Segiri.

"Kita harus terus berkembang. Bagaimana kita di Liga Indonesia, kita harus kompak," tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian Farias terhadap pembentukan kerja sama tim sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

Kekompakan menjadi aspek penting karena pergantian pelatih menuntut para pemain beradaptasi dengan metode latihan dan instruksi yang berbeda.

Kehadiran Jose Fernando sebagai pelatih fisik juga diharapkan membantu meningkatkan kesiapan pemain sepanjang sisa musim kompetisi. Kolaborasi keduanya menjadi bagian dari upaya manajemen memperkuat aspek teknis sekaligus kondisi fisik skuad Pesut Etam.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan pengalaman panjang Farias menjadi pendekatan permainan yang efektif dalam pertandingan resmi. Borneo FC Samarinda membutuhkan konsistensi performa agar mampu menjaga daya saing menghadapi klub-klub lain di Super League 2026/2027.

Bagi Farias, kesempatan ini sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan perjalanan kepelatihannya di Indonesia yang sempat terhenti akibat pandemi.