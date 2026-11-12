Madura United Akhiri Libur Lebih Awal, Ogah Terlena Usai Bantai Arema FC 3-0

JawaPos.com – Madura United FC memilih mengakhiri masa libur lebih awal setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Arema FC dalam lanjutan Super League 2026/2027.

Laskar Sape Kerrab kembali menjalani latihan di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (11/11/2026). Agenda tersebut dilakukan untuk menjaga momentum positif sekaligus mempersiapkan diri menghadapi jadwal padat setelah FIFA Matchday November.

Keputusan itu memperlihatkan keseriusan Madura United FC dalam menjaga konsistensi performa di tengah persaingan papan atas klasemen. Apalagi, tim asuhan Jose Gomes masih harus melewati 25 pertandingan untuk menuntaskan kompetisi musim ini.

Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dan kolega sebelumnya mendapatkan jatah libur selama empat hari setelah menaklukkan Arema FC.

Kemenangan dalam Derby Jawa Timur tersebut diraih di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026) malam. Hasil meyakinkan itu menjadi modal penting bagi Madura United FC untuk mempertahankan posisi di papan atas.

Namun, manajemen tidak ingin kemenangan tersebut membuat para pemain kehilangan fokus terhadap tantangan berikutnya.

Mengapa Madura United Memilih Kembali Berlatih Lebih Awal? Manajer Madura United FC, Umar A. Wachdin, menegaskan bahwa keputusan mempercepat agenda latihan merupakan langkah untuk menjaga kondisi fisik sekaligus kesiapan seluruh pemain.

Menurutnya, jeda internasional harus dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas permainan tim.

Umar menilai kemenangan atas Arema FC tidak boleh membuat skuad Laskar Sape Kerrab merasa puas terlalu cepat. Sebab, persaingan Super League 2026/2027 masih panjang dan menuntut konsistensi dari setiap peserta.

"Kami tidak ingin terlena dengan hasil baik, jadi kami jadwalkan latihan lebih awal. Untuk apa? Tentu sebagai upaya menjaga momentum bagus kami," ujarnya, Rabu (11/11/2026) malam.

Pernyataan tersebut menegaskan pendekatan manajemen dalam menjaga performa Madura United FC sepanjang musim. Kemenangan besar bukan alasan untuk mengendurkan persiapan, melainkan kesempatan memperkuat fondasi permainan sebelum kompetisi kembali bergulir.

Empat hari istirahat setelah pertandingan melawan Arema FC dinilai sudah cukup menjadi kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi.

Dengan kembali berkumpul di Stadion Gelora Bangkalan, tim pelatih memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan agenda pertandingan berikutnya.

Keputusan ini juga menunjukkan pentingnya menjaga ritme latihan selama kompetisi memasuki masa jeda internasional. Tanpa pertandingan resmi dalam beberapa hari, kesinambungan program latihan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan tim pelatih.

Madura United di Peringkat Keempat, Mengapa Belum Bisa Santai? Madura United FC menempati peringkat keempat klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan koleksi 19 poin.

Pencapaian tersebut menjadi modal positif bagi Laskar Sape Kerrab untuk terus bersaing dengan tim-tim papan atas.

Menariknya, jumlah poin Madura United FC sama dengan koleksi Bali United FC. Namun, Laskar Sape Kerrab masih kalah dalam produktivitas gol dibandingkan tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

Bali United FC tercatat sebagai klub paling produktif sejauh ini dengan torehan 26 gol. Catatan tersebut memperlihatkan ketatnya persaingan antarklub yang memiliki jumlah poin identik di papan klasemen.

Situasi itu sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya setiap gol dalam perjalanan kompetisi. Bukan hanya kemenangan yang menentukan posisi, produktivitas serangan juga dapat menjadi faktor pembeda ketika dua tim mengumpulkan poin sama.

Bagi Madura United FC, kemenangan 3-0 atas Arema FC menjadi salah satu hasil penting untuk menjaga daya saing. Selain mendapatkan tiga poin, Laskar Sape Kerrab mampu menuntaskan Derby Jawa Timur tanpa kebobolan.

Meski demikian, keberhasilan tersebut belum menjamin posisi Madura United FC tetap aman dalam persaingan papan atas.

Dengan 25 pertandingan tersisa, perubahan klasemen masih sangat mungkin terjadi seiring hasil yang diraih masing-masing klub.

Karena itu, menjaga konsistensi menjadi pekerjaan penting bagi Jose Gomes dan seluruh pemain Madura United FC. Performa positif harus terus dipertahankan agar posisi keempat tidak sekadar menjadi pencapaian sementara pada awal musim.

Jadwal Padat Menanti, Garudayaksa dan Persela Lamongan Jadi Ujian Madura United FC langsung menghadapi dua agenda pertandingan dalam rentang empat hari setelah jeda FIFA Matchday November 2026.

Laskar Sape Kerrab dijadwalkan menghadapi Garudayaksa FC pada 20 November sebelum bertemu Persela Lamongan pada 24 November.

Pertandingan melawan Garudayaksa FC merupakan bagian dari kelanjutan kompetisi Super League 2026/2027. Sementara itu, pertemuan dengan Persela Lamongan menjadi agenda Madura United FC pada babak penyisihan grup I.League Cup 2026/2027.

Dua pertandingan dalam waktu berdekatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Jose Gomes.

Persiapan fisik, pemulihan kondisi, dan pengaturan komposisi pemain menjadi aspek penting untuk menghadapi dua kompetisi berbeda.

Madura United FC tidak hanya dituntut mempertahankan posisi di papan atas Super League. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut juga memiliki agenda kompetitif lain melalui keikutsertaan dalam I.League Cup.

Kondisi inilah yang membuat keputusan mengakhiri libur lebih awal memiliki alasan kuat dari sisi persiapan.

Tambahan waktu latihan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan sekaligus mempertahankan aspek permainan yang sudah berjalan baik.

Momentum Kemenangan 3-0 Jadi Modal Madura United Hadapi Dua Kompetisi Kemenangan 3-0 atas Arema FC memberikan dorongan positif bagi Madura United FC sebelum memasuki periode pertandingan berikutnya.

Namun, hasil tersebut tetap harus diterjemahkan menjadi performa konsisten ketika menghadapi Garudayaksa FC dan Persela Lamongan.

Jose Gomes kini memiliki kesempatan memanfaatkan jeda internasional untuk mengevaluasi penampilan anak asuhnya. Program latihan yang dimulai kembali pada 11 November memberi ruang persiapan sebelum pertandingan pertama selepas jeda berlangsung.

Manajemen Madura United FC pun telah menyampaikan pesan jelas mengenai pentingnya menjaga momentum kemenangan.

Target terdekat bukan sekadar menikmati keberhasilan dalam Derby Jawa Timur, melainkan memastikan kesiapan tim menghadapi tantangan berikutnya.

Dengan 19 poin di posisi keempat dan 25 pertandingan liga tersisa, perjalanan Laskar Sape Kerrab masih jauh dari selesai.