Gakuto Notsuda Buktikan Diri Sebagai Gelandang Komplet Persib Bandung

JawaPos.com - Gakuto Notsuda tidak menjalani awal musim yang mulus bersama Persib Bandung. Dia sempat absen karena mengalami cedera betis.

Debutnya bersama Persib di kompetisi resmi terjadi saat laga melawan Melbourne Victory. Gakuto Notsuda bermain sebagai starter dan mengantarkan timnya menang.

Setelah itu, dia menjalani laga kedua melawan Melbourne Victory. Gakuto Notsuda kembali menjadi starter, di laga yang berakhir bagi kemenangan Persib tersebut.

Laga melawan Java United, menjadi debut Gakuto Notsuda di Super League. Sayangnya, debut tersebut harus ditandai dengan kekalahan Persib.

Setelah menjalani tiga laga, Gakuto membuktikan bahwa dia merupakan gelandang yang dibutuhkan Persib.

Tugasnya di lini tengah Persib sangatlah jelas yaitu menjadi pelindung lini pertahanan dan juga membantu penyerangan.

Pada laga melawan Melbourne Victory di Si Jalak Harupat, Gakuto sangat menonjol dalam membantu pertahanan.

Melansir Fotmob, pemain asal Jepang tersebut melakukan dua tekel dan satu sapuan.

Ketangguhannya dalam bertahan juga kembali diperlihatkannya di laga tandang melawan Melbourne Victory.

Gakuto mencatatkan empat aksi bertahan dengan melakukan dua sapuan dan dua intersepsi.

Setelah memperlihatkan ketangguhannya dalam bertahan, Gakuto menampilkan kreativitasnya di laga melawan Java United.

Di laga tersebut, gelandang 23 tahun tersebut menciptakan tiga kreasi peluang.

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Selain itu, dia tetap melakukan tugasnya dalam bertahan dengan baik. Dua tekel dan dua intersep, menjadi bukti ketangguhannya.

Catatan statistik tersebut, membuktikan bahwa Gakuto Notsuda merupakan gelandang komplet yang bisa bertahan dan menyerang sama baiknya.

Menarik dinantikan, performanya bersama Persib di laga-laga berikutnya.